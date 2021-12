Cote d'Ivoire: Rev. Dr Dion Yayé Robert - "Accompagner la prédication par les œuvres"

Dans le cadre de ses activités sociales , la jeunesse de l'église protestante baptiste œuvres et mission internationale de la région de Koumassi a offert des dons aux veuves et meilleurs élèves de Koumassi lors de la sixième édition de ses journées de bienfaisance dénommée "Ma vie est un témoignage". Et ce, en présence du président-fondateur de cette Église, Rev. Dr Dion Yayé Robert, le dimanche 12 décembre 2021 à Marcory qui a dit que l'église doit accompagner la prédication par les œuvres.

Pour cette sixième édition de "Ma vie est un témoignage", 39 veuves ont reçu 39 bouteilles de Gaz B16, des pagnes et la somme de 25 mille francs chacune. Quant aux meilleurs élèves, ils ont reçu des ordinateurs portables et des enveloppes allant de 150.000 à 500.000 francs. En outre, du riz, des pâtes alimentaires, du sucre, de l'huile et des produits d'hygiène ont été également offerts aux populations environnantes. C'est pourquoi le fondateur de l'Église, a indiqué que cette œuvre de bienfaisance s'inscrit dans les missions de l'Église et de sa jeunesse. " C'est le travail de la jeunesse, de l'Église. Cela fait partie de nos œuvres, on ne prêche pas seulement. Il faut accompagner la prédication par les œuvres, aussi. Les œuvres au service des peuples et de la population. Donc le but, c'est cela. Édifier , être au service de la population, être au service de l'Église ", a-t-il fait savoir.

Quant à Okou Kouakou Martin, président de la jeunesse régionale de Koumassi, il a justifié la démarche de la jeunesse régionale de Koumassi par les prémices du seigneur " il faut dire que nous ne faisions que marcher sur les sillages du seigneur qui s'est occupé de l'esprit, mais également du corps ". Pour lui, il faut adapter la méthode d'évangélisation. " Le monde évolue, il faut adapter notre système d'évangélisation. Nous évangélisons les gens, nous leur disons que Jésus les aime. Mais comment peuvent- ils avoir la preuve que Jésus les aime si nous-mêmes nous ne pouvons pas leur apporter le soutien dont ils ont besoin. C'est un peu ce que nous voulons faire à travers ce programme, ma vie est un témoignage ". Ces journées sont axées autour du thème " Quelqu'un m'a touché " elles ont débuté le 5 et ont pris fin le 12 décembre 2021.