Cote d'Ivoire: Musique chrétienne - La présidente signe " Ma renaissance "

Dans une ancienne vie, c'est dans les milieux branchés de la haute couture d'Afrique et d'Europe que Marie Carine Blady s'épanouissait. Tant et si bien qu'en 2009, elle remporte la première édition du concours Mrs World au Vietnam, devant les représentantes de 75 pays.

Mais tout cela fait désormais partie du passé. Répondant à " l'appel du Seigneur ", la silhouette gracile de Marie Carine quitte les "T" pour se consacrer corps et âme au Christ. Et pour matérialiser cette reconversion, la servante de Dieu à l'Église Mission évangélique internationale des œuvres de la foi (Meiof) a produit une première œuvre musicale à la gloire du Seigneur baptisée "Nouvelle Jérusalem".

" J'ai grandi dans une famille pieuse où régnaient un équilibre et une entente parfaite. J'ai donc été très vite couverte et imprégnée de la croyance religieuse. C'est véritablement en 2007 que j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur. Ma relation avec Dieu est très étroite. Cette première œuvre témoignait donc de mon engagement religieux ", explique le désormais chantre qui remet le couvert cette année 2021, avec un autre maxi-single de trois titres et deux instrumentales intitulé "Ma renaissance".

La présidente, tel est le nom artistique qui accompagne à présent sa carrière de chantre. C'est que, en plus de ses activités caritatives et de servante de Dieu, elle est aussi engagée en politique. C'est de cet engagement que lui vient son pseudonyme "La présidente".

Le 5 avril 2018, en effet, elle a créé un parti politique dénommé Nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire Nouvelle (Nicin). Et s'est même portée candidate à la dernière élection présidentielle de 2020. " La politique et la chanson à la gloire de Dieu sont des appels divins. Je suis avant tout une servante de Dieu à qui Il a confié une mission pour apporter la lumière, aussi bien dans les temples de prière, au sein de la population, que dans l'arène politique. Et c'est cette mission divine que je m'attelle à exécuter ", clame-t-elle.

A l'instar de sa première sortie, "La présidente", dans cette nouvelle œuvre, allie la qualité vocale à la puissance des textes. Son objectif, ramener sur le droit chemin les âmes égarées.

" La seule vocation de cet album est de faire en sorte que les Ivoiriens se convertissent et pratiquent le Seigneur au quotidien. Je veux qu'on retienne qu'en plus d'être une femme politique, je suis avant tout engagée dans l'œuvre de Dieu. Et pour cela, je ne peux m'empêcher de Lui rendre gloire à travers des louanges et adorations ".