Algérie: Tosyali-Algérie compte sur le potentiel des jeunes universitaires pour progresser

Oran — Le groupe Tosyali-Algérie Fer et Acier compte sur le potentiel des jeunes universitaires algériens pour relever ses défis d'expansion et de développement économique, a précisé lundi à Oran son directeur général, Ibrahim Elciboga.

En marge d'une journée "Portes ouvertes" sur le complexe du groupe, implanté à Béthioua (Est d'Oran), le DG de Tosyali a déclaré à l'APS que "le complexe est en constante évolution. Pour les besoins de nos ambitions et investissements futurs, nous comptons énormément sur le potentiel des jeunes universitaires dynamiques appelés à être au diapason de cette évolution".

"Nous essayons actuellement de discuter avec les responsables des universités sur la nature des formations et des spécialités qui intéresserait Tosyali, mais aussi sur les possibilités d'adapter d'autres formations pour pouvoir faciliter leur intégration au sein du groupe et réduire les difficultés", a-t-il dit

De son côté, Hind Belkheir, vice-rectrice de l'Université d'Oran 2 chargée des relations extérieures, a abordé, de son côté, la convention signée l'année dernière avec Tosyali, permettant aux étudiants de l'IMSI de la faculté des sciences économiques et de gestion, entre autres, de s'intégrer dans le cadre d'une dynamique économique qui pousse l'université à s'ouvrir à l'environnement économique et social.

Ce partenariat se traduira, selon elle, par des accords particuliers relatifs à la mise en œuvre de programmes de formation spécialisés et professionnalisants avec le groupe Tosyali et aussi l'intégration de chercheurs-doctorants dans un cadre leur permettant d'approfondir leurs connaissances et de développer la recherche scientifique au sein du groupe.

Par ailleurs, dans le but de renforcer cette coopération, une prochaine réunion regroupera des directeurs de laboratoires, des équipes de recherches et des enseignants, avec des cadres et dirigeants de Tosyali pour donner une impulsion à ce partenariat, "lors de cette réunion, nous présenterons nos thèmes de recherche scientifique et doctorale, ainsi que les projets et thèmes de recherches à proposer en relation avec les activités du groupe", a-t-il dit.

Une convention portant sur l'intensification des échanges dans le domaine de la formation, de la recherche et du développement a été signée, en avril dernier, entre le groupe Tosyali-Algérie Fer et Acier, et les trois universités oranaises, rappelle-t-on.