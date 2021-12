Burkina Faso: Nuit du Solaire 2021 - Des chercheurs " innovants " récompensés

Madeleine Kabré, recevant le prix de " l'entreprise la plus compétitive du solaire ".

L'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (ANEREE) a organisé la nuit du solaire, le vendredi 10 décembre 2021 à Ouagadougou.

Dans le but de mettre en valeur l'énergie solaire au Burkina Faso, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (ANEREE) a organisé la Nuit du solaire, le vendredi 10 décembre 2021, à Ouagadougou. L'évènement a marqué la clôture de la 1ère édition de la foire des technologies innovantes du solaire, qui s'est tenue, du 6 au 10 décembre 2021, à Ouagadougou. Au cours de la soirée, plusieurs prix dans 3 catégories ont été décernés aux chercheurs qui se sont illustrés dans le domaine. Le prix de l'entreprise la plus compétitive du solaire dans la première catégorie a été décerné à " Aliothsystem Energie ".

Cette entreprise a reçu un trophée, une attestation et la somme de 150 000FCFA. Le prix de l'excellence de la recherche et de l'innovation dans le domaine du solaire, de la deuxième catégorie a été décerné à Ouédraogo Boukary avec son projet : " Invention de la cellule solaire de conservation de produit agro-alimentaire ". Quant au prix de l'excellence de la meilleure initiative de développement du secteur dans la catégorie 3, il a été remporté par l'entreprise " Solar for energy et de Security système " avec son projet de " remplacement des motopompes (diesel), par des pompes électriques exclusivement alimentées au solaire ".

Cette entreprise a reçu un trophée, une attestation et une somme de 350 000 FCFA. Pour le Directeur général de l'ANEREE, Issouf Zoungrana, la foire des technologies innovantes du solaire fait partie d'un ensemble d'activités, financées par l'Union européenne et la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, dans le cadre du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, volet Burkina Faso. " L'ANEREE a pour obligation d'exécuter toutes les activités qui concernent les questions d'énergies renouvelables ", a-t-il poursuivi. M. Zoungrana a indiqué qu'à travers la foire, l'ANEREE compte réunir tous les innovateurs du Burkina Faso dans le domaine de l'énergie solaire afin qu'ils présentent leurs inventions au public.

Le Directeur général de l'ANEREE, Issouf Zoungrana, a indiqué que le soleil doit être une opportunité pour le Burkina Faso.

Selon lui, au cours de l'édition, 30 exposants ont pu exposer le fruit de leurs recherches, en matière de services issus de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique. " Pour ce qui est des travaux réalisés au cours de la foire, il y a eu des masters class, des formations au profit des étudiants ", a-t-il cité. Il a ajouté que des panels animés par des experts ont permis de réfléchir sur les opportunités de l'énergie solaire pour le développement du Burkina Faso.

" Cette foire nous a permis de mettre en contact les chercheurs et les acteurs du domaine énergétique ", s'est également réjoui le Directeur général de l' ANEREE. Il a enfin souhaité que la IIe édition ait plus de visibilité sur la communication pour que les participants soient à un nombre abondant par rapport à cette première édition. Pour le Directeur de la communication, de l'information et de la sensibilisation à l'ANEREE, Nestor Noufé Djourmité, le bilan de cette 1ère foire est positif, avec un point de presque 800 participants enregistrés pour l'ensemble des activités réalisées.

Il a souhaité qu'à l'issue de cette foire, les chercheurs puissent aller de l'avant dans leurs recherches, afin de proposer des technologies innovantes aux populations du Burkina Faso. La chargée de programme de " Aliothsystem Energie ", Madeleine Kabré s'est dit fière du prix et a réitéré tous ses remerciements à l'ANEREE. Elle a dit trouver, à travers cette récompense, un encouragement à redoubler d'effort.