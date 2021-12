Algérie: Le congrès de l'UGTSARIO, "une halte importante sur le plan politique

- Le 9ème congrès de l'Union générale des travailleurs sahraouis (UGTSARIO) est "une halte importante sur le plan politique pour le polisario et pour l'Etat Sahraoui", a affirmé, lundi dans le camp de Dakhla des refugiés sahraouis, le président de la commission juridique du congrès, Brahim Mohamed Mebarek.

S'exprimant à la presse, en marge des travaux du congrès, qui en est à sa deuxième journée, M.Mohamed Mebarek a affirmé que cet évènement constitue "une halte importante pour le Front Polisario et pour l'Etat Sahraoui, sur le plan politique et du point de vue organique".

Il a également relevé que le congrès se tient dans une conjoncture particulière, aux plans régional, international et même local en ce qui concerne le peuple sahraoui.

La séance d'ouverture du congrès a été marquée par une série de procédures organisationnelles, avec la constitution des sous-commissions au terme de la première séance, desquelles a émané la commission des statuts représentant un document essentiel aux activités de l'UGTSARIO dans l'intervalle des congrès et à la concrétisation de la vision de cette Union syndicale et celle de l'organisation politique du front Polisario au sein de cette organisation de masse, en tant qu'outil de mobilisation et d'orientation des travailleurs sahraouis dans le combat d'édification et de libération, a-t-il fait savoir.

Selon M.Mohamed Mebarek, il est attendu aujourd'hui un débat sur ledit document pour enrichissement et adoption finale en plénière, et devant constituer ensuite une plateforme de travail de l'UGTSARIO dans l'intervalle des congrès.

Le congrès devra donner lieu à "une nouvelle plateforme pour relever le moral du peuple sahraoui, à travers la quête continue de mécanismes devant aboutir à l'autodétermination, l'indépendance et la liberté du peuple sahraoui sur le territoire de la République arabe sahraouie démocratique", a-t-il souligné.

Plus de 400 délégués de travailleurs sahraouis, de représentants syndicaux de délégations étrangères solidaires avec la cause sahraouie, de parlementaires et de parties concernées par ls question de libération, prennent part à ce congrès qui porte le nom du Chahid Zine Mebirik Ali Fal, et qui est placé sous le signe de "Sacrifice te fidélité pour parachever la libération et l'édification".