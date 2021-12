Afrique: Gestion de la Covid-19 au Sénégal - Quand les risques de 4ème vague inquiètent !

Le variant Omicron de la Covid-19, réputé plus contagieux que le variant Delta, est dans nos murs depuis deux semaines. le Sénégal note depuis cette période une légère hausse des cas. Les statistiques par semaine le confirment.

Variant Delta ou Omicron, les statistiques de la Covid-19 sont en train de prendre la tangente. Même si cette évolution n'est pas très importante, elle se dessine et confirme de semaine en semaine. Après une stabilité et une évolution en forme de plateau, avec l'arrivée du variant Omicron dans le pays, la courbe a changé de direction. " Depuis le mois de Septembre plus précisément la semaine du 13-19septembre, jusqu'au 15-21 novembre, le Sénégal a noté une progression baissière. Le cumul des cas en semaine est passé de 167 à 14cas " fait remarquer le spécialiste en santé publique dans ses publications, le Docteur Mohamed Lamine Ly.

Toutefois, la blouse blanche a souligné : " si on regarde toujours la courbe d'évolution depuis la semaine du 22-28novembre, le Sénégal a enregistré une hausse. De 14 cas, on est passé à 17, la semaine suivante à 39 et la semaine passée à 62 cas ". Même si l'évolution n'est pas importante, les prochaines semaines du mois de décembre seront déterminantes dans la maitrise de la pandémie. " Avec une discrète tendance haussière pendant deux semaines consécutives et tenant compte du contexte international, est-il tôt pour évoquer un risque de quatrième vague de Covid 19 au Sénégal ?", s'interroge le spécialiste en santé publique. Et de répondre : " les semaines à venir nous le diront".

Dès l'annonce de la présence du variant Omicron réputé être plus contagieux que le variant Delta de la Covid-19 par les deux laboratoires certifiés (Iressef et Institut Pasteur) collaborateurs du ministère de la Santé de l'action sociale dans la lutte anti Covid, le Comité national de gestion des épidémies a tenu à rassurer le peuple. Selon le directeur général de la santé publique, le docteur Marie Khemmesse Ngom Ndiaye, " depuis la troisième vague qui a retenu notre attention en termes du nombre de cas, nous étions à 2,5% en termes de morbidité. Depuis le 26 juillet, nous sommes dans une phase ascendante. Mais en termes de surveillance épidémiologique, on s'attendait à avoir d'autres cas parce que sur le plan mondial, dans certaines zones, nous avons 500 cas par jour et une forte létalité".

Malgré l'appel des autorités de la santé et de l'action sociale sur le respect des mesures barrières dont le port de masques, le lavage des mains à l'eau coulante et au savon ou encore l'utilisation de gel hydro alcoolique, la population a du mal à mettre en œuvre ses recommandations. Au même moment, le ministère de la Santé et de l'action sociale poursuit sa communication journalière qui attire plus les Sénégalais.