Madagascar: Inscae / Commune Tanjombato - Mise en œuvre du projet " Lakan-drano "

Dans le cadre de l'entreprenariat social, initié par un groupe d'étudiants de l'Inscae, un projet intitulé " Lakan-drano " est mis en œuvre en étroite collaboration avec la commune de Tanjombato.

L'objectif consiste à mettre à la disposition des piroguiers opérant dans cette commune, des matériels nécessaires leur permettant d'être autonomes et indépendants financièrement. Le groupe d'étudiants de cet institut vient ainsi de leur remettre une nouvelle pirogue et des équipements de protection. " Ces matériels leur ont été fournis dans le but d'améliorer leurs conditions de travail et de leur faire constituer une caisse, à partir des sommes précédemment allouées à la location des anciennes pirogues.

Cette caisse sera destinée à l'entretien du nouveau matériel et à l'extension de leurs activités à l'avenir ", explique un donateur. Il est à noter que ce projet a pu être réalisé grâce au soutien du directeur général de l'Inscae, Harimino Rakoto et du professeur responsable, Claudine Ratsimbazafy ainsi que de la commune de Tanjombato et bien d'autres entreprises partenaires. Outre cette initiative, un autre projet de rénovation des infrastructures visant à assurer une meilleure sécurité des utilisateurs, sera également mené prochainement par ce groupe d'étudiants de l'Inscae.