Madagascar: Aménagement du territoire - Relance de l'élaboration du SRAT pour la région Analamanga

Le schéma régional de l'aménagement du territoire (SRAT) pour la région Analamanga a été concocté depuis 2008. L'atlas régional de l'aménagement du territoire établi à l'époque a été mis à jour en 2015 et devait aboutir à l'élaboration du SRAT.

La région Analamanga a relancé le processus d'élaboration de son SRAT, dans un esprit participatif en regroupant les acteurs régionaux dans une logique participative, inclusive et consensuelle. Une démarche qui fait suite à l'appui du ministère de l'Aménagement du territoire et des services fonciers (MATSF) et du Projet de développement urbain intégré et de résilience du grand Antananarivo (Produir), financé par la Banque mondiale. Un atelier pour cette élaboration s'est tenu hier à l'espace Dera Tsiadana. Au même titre que la Politique nationale de l'aménagement du territoire (PNAT), le Schéma national de l'aménagement du territoire (SNAT) ou le Plan d'urbanisme de détail (PUDé), le SRAT fait partie des outils de planification territoriale, qui permettent de concevoir et de mettre en œuvre une vision d'ensemble de la planification territoriale.

" Le SRAT est important pour la région Analamanga qui regroupe d'importantes localités, dont la capitale de Madagascar, et qui fait face à des défis démographiques majeurs. Le document fixe également les orientations à long terme du développement durable du territoire régional et le cadre de référence pour la coordination locale et régionale des ressources ", ont soutenu les représentants de la région, lors de l'atelier auquel ont participé les membres du Comité régional de l'aménagement du territoire (CRAT) au sein de la région Analamanga.

Cohérence. Pour le MATSF, le SRAT est un outil fédérateur qui met en cohérence tous les politiques et programmes sectoriels, référentiel pour les acteurs locaux et les instances régionales. Ainsi, les collectivités territoriales décentralisées (CTD) concourent avec l'Etat à la mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire ; à la réalisation de toutes actions d'aménagement dans leurs ressorts territoriaux respectifs ; à l'élaboration et la mise en œuvre des outils de planification territoriale les concernant et à l'identification puis la réalisation des actions d'aménagement en tenant compte des besoins de la population.