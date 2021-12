Madagascar: Travail aux Seychelles - Deux escrocs arrêtés par la police

Deux hommes qui prétendaient avoir les contacts et les moyens pour envoyer des travailleurs aux Seychelles ont été arrêtés par la police.

On compte environ 100 personnes victimes de ces arnaqueurs. Les deux hommes se sont fait passer pour des intermédiaires aidant les intéressés dans la préparation du dossier avant le départ aux Seychelles. Ces hommes présentaient l'offre sur des affiches accrochées à tous les coins de la rue de la capitale avec leurs numéros de téléphone. L'offre d'emploi paraissait avantageuse avec un salaire de 400 euros et logement et nourriture à la charge de l'employeur.

De nombreuses personnes se sont fait berner. Pour convaincre les travailleurs, ces hommes leur montraient des faux papiers et des contrats de travail factices au sein d'une entreprise aux Seychelles. Ils leur demandaient ensuite le paiement d'une somme de 600 000 ariary en échange de la préparation des papiers nécessaires. Au bout de quelques jours, ils leur fournissent un faux numéro de passeport sous prétexte que le travail était déjà conclu et qu'il ne restait que l'appel pour le départ.

Les escrocs en question ont su profiter du contexte de la pandémie, propice à de nouveaux stratagèmes, pour arnaquer des personnes dans le besoin et à la recherche d'emploi. Ces hommes avaient déjà été impliqués dans plusieurs types d'arnaques soutirant de l'argent à leurs victimes. Les enquêtes de la police se poursuivent pour arrêter d'autres escrocs dans ce domaine. Ces derniers mois, les arnaques par courriels et SMS ont augmenté. Prenant la forme de courriels, l'escroquerie propose des associations en affaires, des arnaques romantiques et sexuelles.

Depuis la pandémie de Covid-19, les autorités mettent en garde la population face aux arnaques montées par des réseaux d'escrocs cherchant à attirer des particuliers sans méfiance, au moyen de faux remèdes contre la Covid-19 par exemple.