Madagascar: Emploi - Les jeunes encouragés à intégrer le secteur EAH

L'accès à l'eau reste compliqué à Madagascar.

Des journées de rencontres entre institutions de formation, universités, professionnels et étudiants du secteur Eau, assainissement et hygiène (EAH) seront organisées les 15 et 16 décembre au siège de Ran'Eau Tsimbazaza. L'implication des centres de formation et des universités dans le renforcement des capacités, afin d'assurer la qualité des ressources humaines travaillant dans le secteur EAH, sera également mise en exergue durant cette porte ouverte où l'entrée sera gratuite. Durant ces deux journées d'échanges et de partage, les acteurs œuvrant dans ce secteur présenteront les outils et les solutions techniques utiles sur les enjeux de l'EAH, et les étudiants seront également orientés vers les métiers de l'EAH. L'identification des besoins prioritaires en ressources humaines des acteurs sera aussi à l'ordre du jour.

Objectifs. Madagascar se mobilise actuellement pour atteindre l'Objectif de développement durable (ODD) n°6 concernant l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement à l'horizon 2030. La Grande île vise l'accès universel et équitable à l'eau potable à un coût abordable, l'accès pour tous à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats, mais aussi l'arrêt de la défécation à l'air libre avec une attention particulière portée aux femmes, filles et personnes vulnérables. L'amélioration de la qualité de l'eau, la gestion durable et intégrée des ressources en eau, la protection et restauration des écosystèmes ainsi que le renforcement des capacités et la participation de la population locale à l'amélioration de la gestion de l'eau et de l'assainissement sont aussi des objectifs.