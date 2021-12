Madagascar: Danse Sportive - Fédération - Les membres du bureau constitués

Les membres du bureau de la FMDSS présidé par Rijamanitra Randrianarisoa.

Ça y est ! L'équipe de Rijamanitra Randrianarisoa est désormais au grand complet. Treize personnes constituent le comité exécutif de la Fédération malgache de danse sportive et danse de salon (FMDSS). Ils sont jeunes, ambitieux et surtout passionnés de la discipline. Cette fédération a toutes les cartes en main pour terminer ce mandat en beauté. Le poste de vice-président sera occupé par Donatella Rakotonavahy, une figue qui n'est plus à présenter dans ce domaine. Le verdict est tombé sur un grand danseur de Diana, en la personne de France Roddy Tsialiva qui été choisi pour le poste de directeur technique national. En effet, la FMDSS a présenté officiellement ses membres, hier, à Antanimena.

Le président Rijamanitra Randrianarisoa et ses coéquipiers ont commencé leurs activités depuis ce mois de décembre par un spectacle de levée de fonds. C'était à l'issue de cet événement que la date du championnat de Madagascar, édition 2021, a été fixée pour les 5 et 6 février 2022 au Palais des Sports Mahamasina. " Le championnat national devrait être un rendez-vous pour les champions de chaque ligue, sauf que seule 1 ligue sur 13 a pu préparer son championnat. Cependant, les inscriptions sont ouvertes à toutes les ligues régionales à condition que tous les participants soient licenciés.

La fédération est en cours de recensement de ses athlètes. Nous prions tous les participants de régler leurs licences pour pouvoir participer ", a précisé le président. Le championnat se divise en deux catégories, en l'occurrence le championnat de danse sportive latine et le championnat national à points. Ce dernier consiste en un passage de grade et sera ouvert à toutes les classes d'âge. La phase de comparaison se déroulera lors de la première journée suivie de la phase finale.

Stage pour tous. Avant cette grand-messe des férus de la danse sportive, la FMDSS organisera deux grands évènements. Une formation des juges et des formateurs est programmée durant la semaine du 18 janvier dans la capitale, et ce, en collaboration avec l'ANS. Aussi, dans le cadre de la promotion de la discipline, un stage pour tous est prévu se dérouler à Mahamasina, une semaine avant le championnat. " La danse sportive figurera parmi les disciplines olympiques. C'est pourquoi, on intègre le championnat à points. A ce sujet, Madagascar a déjà participé à de grandes compétitions internationales. Notre objectif c'est de créer le championnat d'Afrique, un passeport pour le championnat du monde ", a conclu le président.