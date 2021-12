Madagascar: Rosa Rakotozafy - " Le ministère est garant de l'application et du respect des textes "

interview

Le ministère de la Jeunesse et des Sports est souvent considéré comme une agence de voyage par les fédérations sportives, surtout pour les déplacements internationaux. Ces subventions sont pourtant conditionnées par plusieurs critères et créent souvent des tensions entre le ministère et le mouvement sportif. Le directeur général des Sports, Rosa Rakotozafy, nous a accordé une interview exclusive sur la question du respect des textes et des subventions.

C'est la période électorale au sein du mouvement sportif. Qu'en est-il du respect du calendrier par les fédérations, si certaines ne pensent organiser les élections qu'en 2022?

Les élections des fédérations sportives ont été décalées d'une année pour les disciplines olympiques vu le report de la date des Jeux olympiques de Tokyo en 2021 au lieu de 2020. Plusieurs fédérations s'y attellent déjà à travers leurs élections aussi bien fédérales qu'au niveau de leurs déménagements (sections, ligues... ).

Les interprétations et la méconnaissance des textes provoquent chez certaines fédérations une incompréhension quant au rôle du ministère. Pouvez-vous nous parler réellement de l'attribution du MJS dans le processus électoral ?

En tant que ministère de tutelle, le MJS est garant de l'application et du respect des textes en vigueur (lois, décrets, statut et règlement intérieur) mais également des chartes et conventions internationales.

Quelles seront les mesures que le MJS va prendre pour les fédérations qui ne respectent pas la deadline fixé par le ministère selon la lettre déjà envoyée à ces dernières?

Le MJS tient compte de la situation actuelle. Toutefois, chaque fédération se doit d'envoyer ses calendriers électoraux au ministère. L'assemblée générale ordinaire étant une obligation pour chaque fédération, la non-tenue de celle-ci peut pénaliser les fédérations concernées pour l'octroi des subventions et aides.

La question des subventions est toujours un sujet qui divise le mouvement sportif et le ministère. Est-ce qu'il y a des critères et des exigences que les fédérations devront respecter ? Et qu'en est-il de la décision des montants?

L'octroi des subventions est conditionné par la tenue des AG surtout les AGO, la tenue des activités et les rapports y afférents, et les résultats sportifs également. Les montants seront décidés par rapport aux résultats et palmarès de la fédération et aux efforts entrepris par celles-ci en termes de promotion et de vulgarisation de la discipline.

Est-ce qu'un suivi ou un audit est effectué par le ministère par rapport à ces subventions ?

Le MJS peut effectuer un suivi ou un audit si besoin est, étant donné que les subventions octroyées proviennent de l'argent du contribuable.