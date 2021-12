Madagascar: Metal Alliance Ceremony - Du très lourd est attendu ce dimanche

Le groupe de metal extrême Egraygore représentera la scène tananarivienne lors de ce Metal Alliance Ceremony. (Photo : Egraygore)

Lourd, voilà comment ils aiment qualifier leur musique. Eux, ce sont Egraygore, Crimson Wolf Temple, Golgotha et Nocturnal, des groupes locaux qui versent dans la musique qu'on qualifie de manière générale par le terme metal. Comme c'est de coutume dans le milieu rock underground, ces groupes se produisent souvent sur scène en bande, et ce, depuis toujours, comme dans une sorte de mini festival. Attention toutefois à ne pas penser que s'ils jouent dans des petites salles, ce sont forcément des amateurs. Loin de là, certains d'entre eux sont là depuis plusieurs années, toujours fidèles au poste. Les guitares branchées à une pédale de distorsion, les doubles pédales et les voix vociférantes n'ont aucun secret pour ces musiciens.

Ce dimanche 19 décembre 2021, c'est donc au Point d'exclamation à Analakely que le public retrouvera les quatre bandes représentant la scène metal d'Antananarivo, Fianarantsoa et Toamasina. Le concert est prévu débuter à 13 h 30. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de Heavy Metal, Black Metal et tous les genres dérivés du rock and roll. D'autant plus que ces derniers temps, les événements du même acabit se font rares. Ceci dit, il ne faut pas abuser du volume, le tympan est une membrane fragile.

Pour le lieu qui accueille ce Metal Alliance Ceremony, ce n'est plus une nouveauté, il a l'habitude d'héberger les prestations des groupes de rock locaux.