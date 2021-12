Madagascar: Bianco - Inculquer aux jeunes la culture anti-corruption

La première célébration de la Journée nationale du réseau d'honnêteté et d'intégrité (JNRHI) s'est tenue le 10 décembre dernier à Fianarantsoa, juste au lendemain de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption dans la capitale du Betsileo.

Cet événement initié par le Bianco entre dans le cadre de l'éducation des jeunes en matière de lutte contre la corruption. Après la série de discours prononcés par les autorités locales et le Directeur général du Bianco, diverses animations culturelles et folkloriques présentées par les lauréats des concours de sketch, de kabary et de chorégraphie ont donné une ambiance festive à l'événement. La célébration a pour objectif d'inculquer aux élèves et surtout aux jeunes les valeurs qui sous-tendent la culture anti-corruption afin que ces derniers deviennent plus tard, non seulement des personnes compétentes mais aussi et surtout des citoyens responsables, honnêtes et intègres. D'ailleurs, le slogan que véhicule désormais le RHI est : "Tanora mitompo ny ady amin'ny kolikoly, antoky ny ho avin'ny firenena".