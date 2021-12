Madagascar: Concours sur l'entrepreneuriat - L'exploitation du " neem " à creuser

Le neem ou cet arbre tropical à multiples vertus est vu par deux jeunes universitaires comme pouvant être exploité à grande échelle et pouvant devenir un business rentable. Appelé aussi le margousier, cet arbre originaire de l'Inde est très présent dans la région Atsimo Andrefana. " Rien que dans le quartier de Tsianaloka, à Toliara, nous avons compté vingt-cinq arbres de neem. Ses feuilles, ses graines et ses tiges peuvent être exploitées pour en faire de l'huile essentielle, du savon, des emballages et de l'insecticide et présentent des vertus thérapeutiques ", explique Famenontsoa Masimana, 20 ans, étudiante en deuxième année en Géographie à l'université de Toliara.

Avec Francis Piaraly, 25 ans, étudiant en Droit, elle décide de concourir sur un pitch contest organisé par la Jeune chambre international (JCI) de Toliara. Le thème est axé sur " Entre-- prendre tout en protégeant l'Environnement ". Dix groupes de candidats au départ ont présenté des projets intéressants mais quatre groupes ont accédé au stade final. Des projets sur la mise en place de bio digesteur, des déchets de fruits recyclables ou encore le triage de déchets ont été présentés comme viables et bancables par les candidats. Le projet d'exploitation du " Bio neem " a captivé le jury composé d'entrepreneurs seniors, de formateurs, d'analyste financier et de directeur d'entreprise de recyclage de déchets, à Toliara.

Fonds

Le groupe Bio neem a su se démarquer par sa présentation orale du projet, le respect du temps, les arguments persuasifs, la présentation chiffrée des coûts d'exploitation, des charges à la rentabilité. " Nous ne savions pas comment faire avec le neem mais nous avons consulté des amis et internet. Nous avons eu tout juste à peu près dix jours pour ficeler le pitch final ", racontent les deux jeunes.

Ces derniers ont réussi à présenter des échantillons d'huile essentielle à base de neem aux membres du jury. " Nous pensons vraiment à monter notre petite entreprise d'exploitation du neem. Avec ou sans fonds, nous allons le faire ", rassurent les deux étudiants. Le premier prix obtient une formation gratuite sur l'entreprenariat auprès du Centre d'affaires de l a région Sud -ouest (CARSO), une formation en marketing personnel et entrepreneuriat avec le cabinet Développement Performance Professionnel (DPP) et des formations en langue anglaise avec l'institut Spoken English Course et Assimil. Le tout d'un coût total de 3 millions d'ariary.

"L'important est de gagner des formations en entrepreneuriat comme ce que nous avons obtenu comme lot. C'est une grande opportunité. Il a été annoncé depuis le début que le prix ne sera pas une somme d'argent mais nous avons quand même concouru. Nous apprenons petit à petit" finit Piaraly. Le second prix revient au groupe d'exploitation de bio digesteur au foyer, le troisième prix à deux adolescentes qui projettent de recycler des déchets pour en faire des trousses, cartables ou pots de fleurs et le coup de cœur a été attribué au groupe qui envisage de recycler les déchets de fruits saisonniers.