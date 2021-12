Afrique: Corruption - 1 700 milliards de dollars de paris sportifs illégaux chaque année

A l'aube de la Conférence des Etats parties à la Convention des Nations unies contre la corruption, qui se tient à Sharm El-Sheikh, en Egypte, du 13 au 17 décembre, l'ONUDC vient de dresser un rapport sur la corruption dans les paris sportifs, où 1700 milliards de dollars seraient pariés sur les marchés illicites chaque année.

Jusqu'à 1700 milliards de dollars seraient pariés chaque année sur les marchés illicites, selon le premier rapport mondial sur la corruption dans le sport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), qui a vu la contribution de deux cents experts issus de gouvernements, d'organisations sportives, du secteur privé et du monde universitaire.

L'étude appelle à une réponse urgente, unifiée et internationale en vue de lutter contre les malversations et la fraude dans tout le secteur, et révèle une " ampleur, une manifestation et une complexité stupéfiantes de la corruption et du crime organisé dans le sport aux niveaux mondial, régional et national ". Les activités de corruption dans le sport existent depuis les Jeux olympiques antiques. Mais le phénomène a connu " une augmentation substantielle " au cours des deux dernières décennies, souligne le rapport.

La fourchette des paris illégaux pourrait être très large compte tenu de la difficulté d'estimer les marchés, notamment pour ce qui concerne les paris pris de manière sauvage dans la rue. La mondialisation, l'afflux massif d'argent, la croissance rapide des paris sportifs légaux et illégaux et les progrès technologiques ont également rendu le sport de plus en plus attrayant pour les réseaux criminels cherchant à l'exploiter à des fins lucratives. L'avènement d'internet a changé la donne. En se démocratisant, le jeu en ligne a entraîné avec lui le jeu " en dur " qui a également connu une forte croissance. Les opérateurs, dont le nombre a augmenté de façon exponentielle, agissant désormais à travers le monde, ont développé une offre très attractive, portant sur tous les sports et faite de multiples formes de paris.

L'étude analyse également le rôle des paris illégaux, la manipulation des compétitions, les abus, la vulnérabilité des grands événements sportifs aux fraudeurs et l'implication du crime organisé, entre autres. Enfin, il met en lumière les initiatives qui peuvent contribuer à résoudre le problème, les questions liées à la détection et au signalement des actes répréhensibles ainsi que la manière dont les cadres juridiques existants peuvent être utilisés pour résoudre le problème. Le rapport appelle au renforcement des cadres juridiques, politiques et institutionnels ; à la mise en œuvre des politiques globales de lutte contre la corruption ; ainsi qu'au renforcement de la coopération et l'échange d'informations entre les organisations sportives, les autorités chargées de la prévention de la criminalité et de la justice pénale et les décideurs politiques.