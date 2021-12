Cote d'Ivoire: Vernissage/Arts visuels - Samir Zarour illumine le Sofitel Hôtel Ivoire pour ses 55 ans de carrière

L'événement était attendu ! Le vernissage de l'exposition de l'artiste-peintre, Samir Zarour, pour ses 55 années de carrière, a eu lieu, le jeudi 9 décembre, au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody.

Au total, ce sont 38 tableaux, d'une beauté exceptionnelle, qui ont été accrochés sur les cimaises et qui irradient, jusqu'au 8 février prochain, "le tunnel d'exposition" de cet hôtel. Pour le vernissage de l'exposition, ils étaient tous-là, la famille biologique de l'artiste peintre, ses amis, ses aficionados et bien d'autres amoureux des arts visuels.

Parrain de l'exposition, la Médiateur de la République, Adama Toungara s'est réjoui de la fraternité et de la longue amitié qui le lie à Samir Zarour. Ce dernier qui, selon lui, a toujours été un excellent ambassadeur de la Côte d'Ivoire. "Cette longue fraternité m'a permis de découvrir l'homme et ses œuvres. Il me permettra de le remercier. Pendant son parcours à l'Institut des arts et à l'extérieur de notre pays, il a été l'un des plus brillants représentants de la culture ivoirienne et de la Côte d'Ivoire tout simplement. Merci Samir d'avoir formé certains grands artistes peintres", a rapporté Adama Toungara.

38 tableaux irradient l'hôtel Ivoire Aussi s'est-il réjoui du dialogue des cultures et des peuples que représente Samir Zarour, et qu'il traduit dans ses créations en peignant certains sites paradisiaques de la Côte d'Ivoire. "Les créations de Samir transcendent les ethnies, puisque lui est Attié d'Anyama (Sud de la Côte d'Ivoire) et moi un métis de Duékoué (Ouest). C'est ce qui fait la beauté de l'art et de la Côte d'Ivoire", a aussi dévoilé M. Toungara qui, il y a dix ans, présidait le vernissage du même artiste à l'Institut Français au Plateau.

En réaction à toute cette marque de magnificence, Samir Zarour a salué le mécène culturel, le collectionneur hors pair qu'est Adama Toungara qui a créé un musée des arts contemporains à Abobo dont il a été le maire des décennies durant. Expliquant la teneur de son écriture scripturale que portent les 38 tableaux exposés, l'artiste s'est dit heureux de retrouver son public. "J'ai voulu ici montrer les paysages, la beauté plastique de la femme qui est pour moi la plus belle créature qui existe sur terre. En matière d'art, tout peut m'inspirer, même le cocotier que j'ai intitulé " Diamant vert " a-t-il confié.

Figuratif, surréaliste et romantique à souhait, Samir Zarour a peint des paysages bien connus, d'ici tels que " la falaise de Fresco " et bien d'autres sites d'ailleurs. L'on retrouve aussi des œuvres qui traduisent des scènes de vie où l'on voit une femme portant un bébé au dos, une femme à la cuisine, le tout dans des couleurs chatoyantes. Pour un retour, après trois années, Samir Zarour a véritablement communié avec ses inconditionnels qui sont venus nombreux avec des présences remarquées de personnalités dont le Général Abdoulaye Coulibaly, PCA d'Aéria, grand ami aussi de l'artiste.