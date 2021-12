Cote d'Ivoire: Lutte contre le Covid-19 - Une campagne d'intensification de la vaccination lancée

La Côte d'Ivoire veut passer à un cap supérieur dans sa campagne de vaccination contre le COVID-19. Hier, dans le village d'Adjahui Coubé, commune de PortBouët, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a lancé la campagne d'intensification de la vaccination.

La campagne, a indiqué Dr Charles Koffi, directeur de cabinet du ministre Dimba N'Gou Pierre, concerne les personnes cibles non encore vaccinées. Soit toute personne âgée de 18 ans et plus. " Notre objectif est de vacciner 2,5 millions de personnes durant cette campagne ", a-t-il déclaré.

Il a annoncé qu' à la date du 7 décembre 2021, 4 718 000 personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin. Or, l'objectif vaccinal du pays est de vacciner 70% de la population. Ce qui correspond à 14,5 millions de personnes cibles. Il s'avère donc qu'il y a encore un long chemin à parcourir. D'où l'appel lancé par Dr Charles Koffi à la population.

" Le COVID-19 est encore présent. Une grande partie de la population n'est pas encore vaccinée. Nous avons le nouveau variant Omicron qui se propage rapidement. Le vaccin est actuellement le moyen le plus sûr et efficace contre la maladie. Faitesvous vacciner ", a-t-il recommandé à la population d'Adjahui Coubé.

Dr Sosthène Zombré, représentant du représentant résidant de l'OMS, a interpellé la population sur la dangerosité de la pathologie. " La Côte d'Ivoire fait face à la propagation du COVID-19 qui constitue un défi de santé publique à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, cette pandémie touche pratiquement tous les pays du monde avec plus de 267 millions de cas confirmés et près de 5,7 millions de décès ", a-t-il indiqué, précisant qu'il ne s'agit là que des décès signalés.

Les décès supplémentaires causés par le virus et la perturbation des services de santé faisant un bilan encore plus lourd. Cette campagne, dira-t-il, est une occasion de faire vacciner toutes les personnes âgées de 18 ans car les données scientifiques en Côte d'Ivoire montrent que la majorité des décès liés au COVID-19 survient chez les personnes non vaccinées. Rappelons que depuis le début de la maladie en Côte d'Ivoire, plus de 61 844 cas ont été confirmés avec 706 décès.