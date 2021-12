Cote d'Ivoire: Dinstinction/Prix d'excellence de la CEDEAO - Pourquoi Akissi Delta et Wêrê Liking ont été récompensées

"Mes chaleureuses félicitations à Akissi Delta et Wêrê Wêrê Liking, deux grandes figures de la culture ivoirienne, qui ont remporté le Prix d'excellence de la CEDEAO dans le domaine des Arts et des Lettres. Bravo à toutes les deux !"

Ce sont les mots du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui félicite, sur ses réseaux sociaux officiels les artistes Akissi Delta et Wêrê Wêrê Liking qui ont remporté, le 12 décembre 2021 à Abuja, la capitale politique du Nigeria, le Prix d'excellence de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Un prix qui a pour objet la promotion de l'excellence et le mérite de personnes physiques ou morales qui, par le truchement de leurs actions, initiatives, créativité et services, ont immensément contribué à promouvoir l'intégration régionale, la paix et le développement socio-économique de la région CEDEAO.

Le prix a été décerné en marge des travaux du 60ème Sommet ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernements de l'organisation sousrégionale. C'est en présence du président, Alassane Ouattara, et plusieurs de ses homologues, que Loukou Akissi Delphine, plus connue sous le pseudonyme Akissi Delta, réalisatrice de séries télévisuelles, pour la qualité et la richesse de sa production cinématographie, diffusée et reconnue dans plusieurs Etats de la CEDEAO, a remporté " le Prix Arts " (cinéma) et s'adjuge la rondelette somme de 15 000 dollars, correspondant à 7, 5 millions FCFA. Quant à Wêrê Wêrê Liking Gnepo, elle remporte 10000 dollars, soit 5 millions FCFA.

Elle a reçu plusieurs distinctions : Officier de l'Ordre culturel ivoirien (1991) ; Chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire (2000) ; Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres (France) Par ce sacre, les deux dames des arts et de la culture font ainsi honneur à la Côte d'Ivoire en faisant flotter le drapeau ivoirien dans le firmament par la qualité de leurs créations artistiques et littéraires