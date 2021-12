Cote d'Ivoire: Omnisports/Infrastructutures sportives, financement des éléphants - La directrice de l'ONS rassure et annonce un budget de 4,7 milliards pour la CAN 2021

La Côte d'Ivoire tiendra-t-elle les délais de l'organisation de la CAN 2023 ? Il n'y a aucun doute, le pays d'Alassane Ouattara sera prêt et respectera le cahier de charges de la Confédération africaine de football (CAF).

Ces assurances ont été données, ce lundi 13 décembre 2021, par la directrice de l'Office national du sport (ONS), Mariam Koné Yoda, en conférence de presse, à la salle de conférence de son établissement public national (EPN), à la Piscine d'Etat à Treichville à Abidjan.

Au moyen d'une présentation power point, les différents chantiers ont été projetés pour permettre aux hommes de médias - avec lesquels le ministère en charge des sports entend organiser des rencontres mensuelles d'informations - de mieux s'imprégner de leur niveau d'exécution. 70% de taux global d'avancement et d'achèvement De cet exposé commenté par la directrice de l'ONS, on retient qu'il ne reste que 30% de travaux à exécuter.

"Les travaux de construction et de réhabilitation des quatre stades et les travaux annexes enregistrent un taux global d'avancement et d'achèvement de près de 70%", a annoncé la directrice de l'ONS.

Mieux il ressort de son exposé que le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé (Anyama), qui n'était pas dans les infrastructures de la CAN 2023, a finalement été adjoint par les autorités à l'offre. Fruit de la coopération sino-ivoirienne, cette enceinte abritera même les cérémonies d'ouverture et de clôture de la 34e CAN en 2023.

Mais dans le cadre de sa mise en conformité, et suite à un appel d'offre restreint, les travaux de la pose de la pelouse hybride sont exécutés à 85%. "D'ici février, nous espérons y organiser un match amical pour l'évaluer", a dit Mme Mariam Koné Yoda. A côté, il les voies de contournement pour les parkings, les passerelles sécuritaires, les installations de vidéosurveillance,... contenues dans les travaux de mise à niveau.

La grande satisfaction de l'ONS en ce qui concerne les infrastructures prévues initialement pour la CAN est le stade de Yamoussoukro. D'une capacité de 20000 places avec un taux d'achèvement de 95%, il sera livré en janvier 2022. Suit le stade de la Paix de Bouaké (40000 places) dont la livraison est fixée au 14 janvier 2022 avec un taux de finition de 81%.

Les stades Amadou Gon Coulibaly de Korhogo et de San Pedro, d'une capacité de 20000 places affichent des taux d'achèvement de 77,85% et de 63,1%, et seront respectivement livrés en juin 20222. Prévus être livrés, le 31 décembre 2022, les travaux de réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny (30000 places) cumulent à 13,5% de taux d'achèvement.

Selon la première responsable de la structure en charge la gestion, du contrôle et de l'entretien des infrastructures sportives civiles de l'Etat, "tous ces chiffres comprennent, en plus du gros œuvre, les travaux de second œuvre (adduction d'eau, électricité, enduit de façade, revêtement intérieur, menuiseries intérieures, ventilation, climatisation,... ), les voiries, les terrains d'entrainement, les complexes hôteliers, les cités de la CAN". CAN 2021, un budget en hausse de 500 millions FCFA Le financement de la sélection nationale à la phase finale de la CAN 2021 (9 janvier-6 février 2022) au Cameroun était également au menu des échanges entre les émissaires du ministère de la Promotion des sports et du Développement de l'économie numérique.

Contrairement à la dotation financière de la CAN 2019 en Egypte, le budget de l'édition camerounaise connait une hausse de 500 millions FCFA. De 4,2 milliards, la dotation est passée à 4,7 milliards FCFA, a révélé Mariam Koné Yoda. Ce montant prend en compte les aspirations des joueurs qui ont sollicité une augmentation de leurs primes, comme annoncé la présidente du Comité de normalisation de la FIF, en conférence de presse, le mardi 23 novembre 2021.

Sans oublier le nombre de joueurs qui passe de 23 à 28 du fait de la pandémie à COVID19. En attendant son adoption en conseil des ministres, "ce budget sera décaissé en fonction de l'avancement des Eléphants à la compétition (seizièmes, huitièmes, quarts, demifinales et finale) et comprend les primes de qualification, les primes de sélection, la préparation, la participation, en plus d'une délégation administrative, financière, d'officiels et de supporters".