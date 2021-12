Cote d'Ivoire: PND 2021-2025 - Les grandes articulations du projet dévoilées

12000 salles de classe au primaire 7000 classes au secondaire 28 lycées 37 établissements professionnels 136 km d'autoroute 4052 routes neuves 100 % de taux de couverture énergétique nationale d'ici 2025 La Côte d'Ivoire va connaitre une autre phase de son développement.

Pour la période 2021-2025, le pays d'Alassane Ouattara entend mobiliser 59.000 milliards de francs CFA dans le cadre du 3ème Plan national de développement (PND). Hier Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement, a donné les grandes articulations de ce projet à l'occasion d'une séance d'information parlementaire. D'entrée, elle a expliqué aux députés que le PND traduit au plan opérationnel la vision de développement du Président de la République.

Au sortir de la crise des années 2000, a-t-elle fait savoir, la Côte d'Ivoire présentait le visage d'une économie fragile en régression, peu diversifiée, peu créatrice d'emplois. Tous les secteurs sociaux étaient peu performants avec des infrastructures économiques en mauvais état. Avant de se réjouir qu'après la décennie de transformation économique et sociale, la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui l'une des économies les plus dynamiques en Afrique et dans le monde. " Les performances économiques ont permis d'enregistrer un taux de croissance moyen de 8% sur la période 2012- 2019 et d'améliorer considérablement le bien-être des populations ", a rappelé la ministre du Plan et du Développement.

Selon elle, les réformes mises en place et la résilience de l'économie du pays offrent de bonnes perspectives, notamment un taux de croissance de 6,5% pour 2021 et un taux moyen de croissance d'au moins 7% sur la période 2022-2025. Mais, avant, Kaba Nialé a rappelé que la mise en œuvre des PND 2011-2015 et 2016-2020 a permis de stabiliser puis de relancer l'économie de la Côte d'Ivoire. " Les infrastructures de transport, d'électricité, d'eau potable ont été réhabilitées et renforcées. Des investissements massifs ont été effectués dans les autres secteurs sociaux en même temps que le pays retrouvait la paix et la stabilité. Nous faisons ce bilan, parce que le PND se construit sur la base du passé avant de nous projeter dans l'avenir ", a indiqué la ministre du Plan et du Développement.

Elle a fait savoir que malgré les progrès réalisés, le gouvernement a relevé un certain nombre de défis. Objectif : accélérer le développement Le PND 2021-2025, selon Kaba Nialé, vise à traduire en acte, la ferme volonté du Président de la République de propulser la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030. Cela passe par l'accélération de la transformation structurelle de l'économie, le renforcement de l'inclusion, l'augmentation du revenu par habitant en 2030...

Il s'agit aussi d'accélérer la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation, le développement du graph industriel et du capital humain, la promotion de l'emploi, le développement du secteur privé, l'investissement, le renforcement de l'inclusion, la solidarité nationale et l'action sociale, le développement régional équilibré, la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Le nouveau PND permettra également de renforcer la bonne gouvernance, de moderniser l'Etat et d'assurer la transformation culturelle.

En plus, la problématique de l'emploi sera adressée à travers l'accélération de la création d'opportunités en faveur des jeunes. Il est aussi prévu une stratégie de soutien à la transformation structurelle des matières premières afin de traduire la vision du gouvernement et de créer davantage de valeurs ajoutées, de richesse et une meilleure rémunération des efforts des paysans ivoiriens.

Les priorités sectorielles s'articulent autour de l'industrie, de la promotion du secteur privé, du développement de champions nationaux, de l'agriculture, du tourisme, des mines et hydrocarbures, du capital humain, des TIC et du numérique, des infrastructures de transport, de l'habitat et du cadre de vie, de l'énergie, de l'hydraulique, des infrastructures routières, du développement régional équilibré et de l'environnement.

Au total, ce sont 15 priorités sectorielles qui ont été répertoriées, a résumé la ministre Kaba Nialé. L'industrie est l'un des secteurs qui permettra de s'assurer la transformation structurelle de l'économie. Aussi le PND a-t-il identifié 7 graphs industriels au regard des atouts en termes de compétitivité du pays (économie numérique, mines, hydrocarbures, tourisme, hôtellerie et agro-industrie).

Des actions majeures sont programmées, selon l'invitée des députés, notamment l'aménagement des zones industrielles pour permettre aux industries de s'installer, mais également la construction de marchés de gros. L'Etat s'est donné pour objectif de promouvoir le secteur privé à travers l'instauration d'un nouveau type de partenariat plus rapproché entre le gouvernement et le secteur privé, un coaching plus fin pour permettre au secteur privé d'accéder au financement.

L'accès au marché sera facilité au secteur privé. La valorisation des champions nationaux a pour objectif de développer un tissu de PME nationales qui progressivement deviennent des champions nationaux capables de conquérir des marchés dans la sousrégion et au niveau continental et mondial. Un modèle d'identification et d'accompagnement de ces champions nationaux a été mis sur place aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Il est aussi prévu d'assurer la sécurité alimentaire, tout en créant des richesses équitablement partagées.

Il s'agit en clair d'améliorer la production agricole, de développer rapidement l'aquaculture pour réduire l'importation de poisson et de réaliser l'autosuffisance en riz de bonne qualité. Comme action majeure, il est prévu la mise en place de neuf agropoles, le projet rizicole intégré prenant en compte la riziculture irriguée, l'aménagement et l'exploitation rationnelle des parcelles rizicoles, la production de semence à haut rendement et la mécanisation totale de la chaine de valeur rizicole.

Il est aussi prévu la création de centres semenciers pour améliorer la productivité. Le tourisme aura aussi une place importante dans ce PND. Il s'agit de faire passer sa part dans la création de richesse de 7,3% du produit intérieur en 2019 à 10% en 2025. L'Etat fait la promotion de la construction d'hôtel et l'aménagement de baie touristique, mais également la création de circuit touristique avec pour objectif de développer à la fois le tourisme local, mais également le tourisme extérieur (créer un parc aquatique à Jacqueville, construire deux hôtels haut de gamme sur les plages de Nahini et Godé).

Au niveau du secteur minier et des hydrocarbures, des dispositions vont être prises pour développer ce secteur. Des projets sont prévus aussi dans le domaine des mines et des hydrocarbures aussi bien au port de San Pedro que celui d'Abidjan. Concernant le développement humain, il est prévu l'amélioration de la qualité de l'éducation et de l'efficacité du système éducatif, améliorer et renforcer l'enseignement professionnel et l'enseignement technique, assurer une meilleure acquisition de connaissances, de compétence fondamentale professionnelle et fonctionnelle des élèves, apprenants et étudiants.

Il est aussi prévu de renforcer l'alphabétisation, notamment à travers les femmes, renforcer la qualité des performances du système de santé et la maintenance des infrastructures et des équipements médicaux. " Il s'agit de projets importants parce que la qualité du capital humain est l'un des défis auquel ce PND a accordé une importance particulière ", a-t-elle indiqué. Non sans ajouter que l'Etat va poursuivre la construction des infrastructures. Des infrastructures de base pour tous

Ainsi, sont prévues la construction de 12000 salles de classe du primaire, 7000 salles de classe du secondaire, 37 centres de formation professionnelle, 28 lycées professionnels. Il est aussi prévu la mise en place de pôle scientifique d'innovation des universités et grandes écoles publiques existantes, la construction de nouvelles universités thématiques et la mise en œuvre de projets de télémédecine. Il est aussi prévu dans le PND 2021- 2025, la construction d'institut spécialisé de fertilité, de chirurgie plastique et réparatrice, de traumatologie et d'orthopédie. Des défis à l'accès numérique et aux produits postaux sont aussi à relever.

Des projets sont prévus pour faire des avancées, notamment poursuivre le réseau numérique à haut débit, raccorder les administrations publiques au réseau numérique à haut débit... Les infrastructures et moyens de transport occupent une place de choix dans ce plan national de développement. Pour poursuivre les progrès qui ont été réalisés, il est prévu le projet du métro d'Abidjan, la construction de l'aérocité de l'aéroport d'Abidjan, la reprise du projet de gare routière interurbaine d'Abidjan.

La Côte d'Ivoire dans le cadre de l'habitat et du cadre de vie, entend développer des villes productives, compétitives, écologiques, inclusives et résilientes à travers les leviers des conditions qualitatives des conditions de vie de la population. Le projet de logement va se poursuivre avec la construction de 150.000 logements sociaux, d'ici 2025, de nouvelles cités administratives, la réhabilitation des bâtiments administratifs actuels.

Au niveau énergétique, il est prévu de passer de 79,6% de taux de couverture national à 100% d'ici 2025. Pour ce faire, il faudra augmenter la puissance installée de 2229 Mw en 2020 à 3428 Mw en 2025. Il est aussi prévu d'assurer l'accès de l'eau potable à tous et à moindre coût sur tout le territoire national. La production des pompes en milieu rural va ainsi augmenter. 250 nouveaux systèmes hydrauliques urbaines multi villages d'alimentation en eau seront réalisés, ainsi que 1000 forages munis de pompe solaire ...

Les routes occupent une importance stratégique dans la politique du gouvernement qui veut faciliter la circulation des personnes et des biens et soutenir la transformation structurelle et sociale de l'économie. Il est prévu la construction de 136 km d'autoroute, de 4502 km de routes neuves et 2200 km de programme d'études de routes interurbaines. Ainsi que le renforcement de 1485 km de route et la construction de 34 ponts et ouvrages métalliques.