Madagascar: Tulear / Justice - La Cour d'Appel de Tuléar reçoit le plus jeune des PP

Un peu paradoxal mais c'est la réalité, la Cour d'Appel de Tuléar a accueilli vendredi 10 décembre, le plus jeune des PP (lire pépé comme grand-père) Premier Président de la Cour d'Appel (PPCA), Adrianaivo TefyNyAina, magistrat de 1er Grade, 45 ans.

Les priorités du nouveau Premier Président sont les mêmes que la vision du ministre de la Justice, Imbiky Herilaza, à savoir : la population carcérale doit être à 70% déjà jugée et activer le jugement du reste. Pour ce faire, le président Andrianaivo voudrait augmenter la fréquence des tenues des Cours Criminelles Ordinaires (CCO deux fois par an, en ce moment). Autre nouveauté, en ce qui concerne la Chambre Civile, améliorer la gouvernance de la Chambre de Mise en État (CME) afin que les deux parties dans un procès puissent s'expliquer contradictoirement devant le juge pour avoir une meilleure expertise du litige. Selon un justiciable qui a entendu la première interview du nouveau PP, tout juste après la prononciation du serment du 3 décembre à Anosy, la réforme de la CME est bien accueillie. Rien n'est plus fatiguant que ces innombrables conclusions que les deux parties s'échangent. Les juges et conseillers ne les lisent qu'au moment de rendre le jugement.

Les demandes des Tuléarois. En fait, c'est la demande de tous les justiciables pour alléger les tribunaux : ne pas reprendre des affaires déjà jugées ou frappées d'autorité de la chose jugée. Se méfier des demandes d'ordonnances que les présidents accordent facilement, alors que les tribunaux sont fréquentés par d'innombrables escrocs. Il suffit d'une ordonnance de prénotation pour bloquer un immeuble alors que le propriétaire ignore la pose de prénotation sur sa propriété. Pour une justice équitable, le présumé propriétaire doit être convoqué dès la pose de prénotation pour se défendre. De même, la loi gère le début et la fin des procédures : " Quand elle est frappée de caducité pour un délai légal consommé, accorder, encore, une ordonnance pour la rétractation de cette caducité, est une pure perte de temps ", d'après le président d'une société civile qui œuvre dans la lutte contre la corruption dans la région Atsimo Andrefana.

Une carrière dirigée sans perte de temps. Tefy a commencé sa scolarité à Tuléar en 1980. Il enfile sa toge de magistrat à l'âge de 23 ans. Dès sa sortie en 1999, il est nommé substitut du Procureur de la République à Miandrivao (Province de Tuléar). Il a été président du Tribunal de Miarinarivo de 2005 à 2009. Puis successivement conseiller à la Cour d'Appel d'Antananarivo en 2009 et à la Cour d'Appel de Tuléar, poste qu'il occupe depuis 2013, jusqu'à la sortie du décret de sa nomination en tant que PPCA de Tuléar. De 2004 à 2021, le juge Andrianaivo a assisté à une vingtaine de formations, complétant sa propre formation, en législation du travail, commerçants et fonds de commerce, les nouvelles lois foncières, Éthique et déontologie : améliorer la conduite professionnelle des magistrats et la qualité de la justice pénale anti-corruption.

En un mot, c'est un magistrat complet, un homme de terrain avec de l'expérience, après avoir gravi tous les échelons de la magistrature. Le nouveau PP est l'heureux papa de deux enfants.