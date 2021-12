Cote d'Ivoire: MASA 2022 - Le lancement augure d'une édition époustouflante !

Un avant-goût qui met déjà l'eau à la bouche des acteurs culturels! La fastueuse cérémonie de lancement de l'édition 2022 du Marché des arts et du spectacle d'Abidjan (MASA) qui a eu lieu, mercredi dernier, à la Patinoire du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody, laisse envisager une édition de rêve.

Une admirable fresque ponctuée de plusieurs tableaux, mettant en lumière toutes les disciplines artistiques programmées à ce marché a permis aux convives de savoir que le prochain MASA qui se déroulera du 5 au 12 mars prochain, sera une fête exceptionnelle, comportant plusieurs enjeux. Cela, au regard du thème de l'événement : "Les industries culturelles et créatives : le défi des contenus".

Eu égard à cette thématique, la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration et de la Diaspora, Mme Kandia Camara, marraine du MASA 2022, par ailleurs, représentante du Premier ministre, Patrick Achi à cette cérémonie, a dit la volonté du président de la République, Alassane Ouattara. "La tenue du MASA 2022 est un défi pour la Côte d'Ivoire, car elle intervient quelques mois seulement après la prise du décret portant rémunération pour copie privée. Cela prouve la vision et la volonté du président Alassane Ouattara qui apprécie, à sa juste valeur, la place des arts et du spectacle pour le développement de la Côte d'Ivoire.

Et cela, afin que les acteurs de ce secteur vivent de leur créativité", a dit la cheffe de la diplomatie ivoirienne. Tam-tam ", le nom de la mascotte Aussi a-t-elle souhaité que la situation sanitaire, dominée par la Covid-19, s'améliore afin que le MASA 2022 soit une fête populaire tel qu'il l'a toujours été, depuis son institution, sous le magistère d'Alassane Ouattara et du Pr Henriette Dagri Diabaté, alors respectivement, Premier ministre et ministre de la Culture de la Côte d'Ivoire. Mme Harlette Badou N'Guessan, ministre de la Culture et des Industries des arts et du spectacle, s'est félicitée également de "la constante sollicitude du chef de l'Etat qui fait du MASA une véritable aubaine pour le monde des arts et la culture".

A l'occasion de ce lancement, la mascotte officielle du Masa 2022 dénommée " Tam-tam ", conçue par le graphiste Guy Konan, a été dévoilée au public. Il en a été de même de la musique officielle composée par David Tayorault et la liste des artistes, groupes et compagnies en provenance des quatre coins du monde. Selon Patrick Hervé Yapi, directeur général du Marché des arts et du spectacle, après le lancement, des tournées de mobilisation, sur le plan national, permettront de préparer la grande fête des arts et la culture.

Aux côtés de la ministre d'Etat, Kandia Camara, l'on notait la présence de plusieurs membres du gouvernement et des diplomates. C'est à travers une fresque, bien achalandée, avec la participation des différentes disciplines artistiques au programme du MASA 2022 que le public a assisté à la cérémonie dont le clou était le concert live de Meiway. Il est bon de noter que le MASA, ce sont les disciplines des arts vivants au nombre desquelles la musique, le conte, le slam, le théâtre... Un défilé de mode du styliste, Patrick Asso, a été au menu de la soirée.