Afrique: CAN 2021 - Sénégal-Guinée sera un vrai derby, prévient Kaba Diawara

Dakar — Le match Sénégal-Guinée du 14 janvier prochain à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) sera loin d'être une partie de plaisir pour les Lions, a averti le nouveau sélectionneur du Syli, Kaba Diawara.

"Nous viendrons pour chercher un résultat positif. Ce sera le 2-ème match de la poule, il n'y aura aucun calcul à faire", a-t-il déclaré lundi dans la soirée sur le plateau de Talents d'Afrique, un magazine de la chaîne française, Canal Plus.

Certes, l'ancien attaquant du Syli reconnaît la qualité des footballeurs sénégalais, mais, "il faut s'attendre à un duel serré entre les deux sélections" de la zone ouest A, pronostique Kaba Diawara, confirmé sur le banc après avoir assuré l'intérim durant quatre matchs en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, entre octobre et novembre.

"Ce sera un derby à tous les niveaux et nous viendrons pour chercher les points de la qualification comme le Sénégal", a insisté le jeune technicien.

S'il a refusé d'évoquer publiquement l'objectif qui lui a été fixé par les autorités guinéennes, se bornant à parler d'aller le plus loin possible, l'ancien attaquant du PSG et de Bordeaux espère compter sur le néo-international Ilaix Moriba Kourouma. Ce dernier a quitté le FC Barcelone (Espagne) pour le RD Leipzig (Allemagne) en juillet.

"Il aurait d'ailleurs pu jouer avec nous lors des derniers matchs après avoir fait son passeport, mais nous n'avons pas voulu prendre de risques à cause des assurances", a dit Kaba Diawara, espérant retrouver le jeune joueur lors de la CAN (9 janvier au 6 février).

En plus de ce footballeur "au gros" potentiel, la Guinée va compter sur l'attaquant Mohamed Bayo, auteur de neuf buts avec Clermont Foot (élite française).

"C'est sûr que ce sera un de nos atouts dans cette compétition avec ses qualités, c'est un plus", a-t-il dit. Il indique que Naby Keita (Liverpool, Angleterre), gêné par des blessures lors de la précédente édition, voudra tirer le groupe vers le haut.

Ancien Manager général et assistant coach, l'ancien attaquant du Syli national a été confirmé au poste de sélectionneur national à la place du Français Didier Six. Malade et alité durant les quatre derniers matchs des éliminatoires, le technicien français qui avait été recruté en janvier 2020, a officiellement été démis de ses fonctions ce lundi selon des médias guinéens.

Outre le Sénégal et la Guinée, la poule B logée à Bafoussam (ouest du Cameroun) est composée aussi du Zimbabwe et du Malawi.

La CAN 2021 démarre le 9 janvier prochain.