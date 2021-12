Sénégal: Des agents de la Marine nationale et de la DPSP formés sur les techniques de contrôle des navires de pêche

Saly-Portudal (Mbour) — Un atelier de renforcement des capacités au profit de 19 inspecteurs de la Direction de surveillance et de la protection des pêches (DPSP) et de la Marine nationale du Sénégal sur les techniques de contrôle et d'inspection des navires de pêche s'est ouvert lundi, à l'initiative de la Commission sous-régionale des pêches (CSRP), a constaté l'APS.

Cette formation se tient sur quatre jours à Saly-Portudal (Mbour, ouest) et est organisée en partenariat avec l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) et le ministère des Pêches et de l'économie maritime.

Selon Malal Sané, secrétaire permanent de la CSRP, celle-ci entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme PESCAO (Améliorer la gouvernance régionale des pêches en Afrique de l'Ouest) et participe au renforcement de la lutte contre la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (INN).

Rappelant que le PESCAO, un programme de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), est financé par l'Union européenne (UE), M. Sané a signalé que le contrôle et l'inspection sont des domaines très importants pour lutter contre la pêche INN.

"Tous les navires qui demandent une autorisation de pêche pour opérer dans les eaux territoriales du Sénégal doivent demander une licence de pêche. Et ce sont les contrôleurs et les inspecteurs des pêches qui inspectent ces navires pour savoir si leur demande est conforme aux règlements en vigueur au Sénégal", a-t-il expliqué.

D'après Malal Sané, ce sont ces mêmes inspecteurs, après que ces navires ont obtenu une autorisation de pêche, qui effectuent les opérations de surveillance et de contrôle en haute mer, notamment la zone économique exclusive (ZEE) du Sénégal.

"Si ces navires arrivent au port pour débarquer ou pour faire le transbordement, ce sont les mêmes inspecteurs qui assurent le contrôle", a souligné le secrétaire permanent de la CSRP, pour justifier la pertinence de cette session de formation animée essentiellement par des experts européens, en mode visioconférence.

La technologie au niveau des navires de pêche étant très élevée, M. Sané estime qu'il faut, par conséquent, que les inspecteurs soient régulièrement capacités pour pouvoir faire face à leurs activités.

Ce type de formation a été initiée au niveau des cinq autres pays membres de la CSRP, le Sénégal étant le sixième à l'abriter, précise Sané.