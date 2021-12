Cote d'Ivoire: Après une audience avec le PDG du Groupe ENI/Alassane Ouattara- "Dans les années à venir, la croissance économique sera encore plus forte"

La Côte d'Ivoire comptera bientôt parmi les gros producteurs de pétrole au monde. Le 1er septembre dernier, le groupe ENI annonçait une importante découverte de pétrole dans le bloc CI-101 aux larges de la Côte d'Ivoire.

Un bloc exploité par le géant italien des hydrocarbures et Petroci Holding, qui détiennent respectivement 90% et 10% dans la phase d'exploration. "C'est une découverte importante qui vient fortement accroître les réserves prouvées de la Côte d'Ivoire ainsi que sa production pétrolière et gazière dans les années à venir ", avait rassuré le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Thomas Camara.

Hier, une délégation de la société d'hydrocarbures ENI, conduite par son président-directeur général, Claudio Descalzi a été reçue en audience par le président de la République. Le chef de l'Etat s'est réjoui de la découverte de cet important gisement de pétrole brut et de gaz naturel dans le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire et a souhaité que sa mise en exploitation ait un impact majeur sur le taux de croissance, la réduction de la pauvreté, la formation des jeunes et la création d'emplois.

"Dans les années à venir, la croissance économique sera encore plus forte. La pauvreté sera encore en plus forte réduction. Le Groupe ENI s'occupe également de la formation et de l'emploi de nos jeunes", s'est réjoui le chef de l'Etat. "Nous sommes engagés à mettre en production la première phase du projet dans 16 mois ", a rassuré pour sa part, le patron du groupe ENI.

Comme il fallait s'y attendre donc, la rencontre a porté sur les activités du Groupe ENI en Côte d'Ivoire, notamment l'exploration, le développement et l'exploitation du "champ pétrolier Baleine, ainsi que la signature de deux accords entre la Côte d'Ivoire et le groupe ENI. Il s'agit d'un accord de partage de production entre la Côte d'Ivoire et le groupe ENI.

Deux protocoles ont été également signés. Le premier porte sur l'identification des opportunités de coopération dans les domaines de la formation de l'agriculture et la lutte contre la déforestation. Le deuxième protocole porte sur la coopération avec l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny.

Les réserves découvertes sont estimées à 2 milliards de baril pétrole brut et environ 2400 de pieds cubes de gaz associé dans ce bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire. Le Président de la République, Alassane Ouattara s'est aussi entretenu avec le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, porteur d'un message du président de la transition au Mali, Assimi Goïta. L'entretien a porté sur l'évolution de la situation sociopolitique au Mali ainsi que sur les voies et moyens de préserver la paix et la stabilité dans ce pays.