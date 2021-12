Sénégal: Une stratégie globale préconisée pour mieux outiller les acteurs économiques

Dakar — Le directeur des industries de transformation de la pêche (DITP), Babacar Banda Diop, a invité, mardi, l'Etat sénégalais à développer une "stratégie globale" permettant d"'accroître les connaissances" et de renforcer les capacités techniques des acteurs économiques.

"Le Sénégal devrait, à travers des rencontres sur le modèle coopératif et solutions logistiques, développer une stratégie globale visant à accroître les connaissances et le renforcement des capacités techniques des acteurs économiques", a-t-il déclaré.

M. Diop intervenait lors de la journée du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), axée sur le thème "Modèle coopératif et solutions logistiques, pour mieux arrimer le secteur primaire (agriculture, pêche et élevage) et l'artisanat au PSE", le Plan Sénégal émergent, à l'occasion de la 29ème Foire internationale de Dakar (FIDAK).

Il a souligné qu'une telle démarche permettrait de mieux pénétrer les marchés national et international et de faire face à la concurrence.

"Cette journée est l'expression de l'engagement, toujours renouvelé du COSEC, à soutenir l'Etat dans son rôle régalien d'encourager et d'accompagner toute initiative visant à développer les potentialités économiques de notre pays", a-t-il précisé.

Selon lui, la réflexion ainsi suscitée traduit une parfaite compréhension des enjeux du contexte économique national, où le modèle des coopératifs constitue, un levier de développement économique et social important dans le fonctionnement et l'organisation des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites et moyennes entreprises (TPME).

Il estime que "la question de la sécurité alimentaire des populations du Sénégal et la promotion des produits issus de ces activités passeraient en grande partie par la résolution de la problématique des coopératives et de la chaîne de valeur dans le domaine de la logistique".

"Le secteur primaire, ainsi que l'artisanat jouent dans notre pays, un rôle important dans la création de richesse, l'emploi et la stabilité (... )", a pour sa part souligné le directeur général du COSEC, Mamadou Ndione.

Il a expliqué que c'est la "raison pour laquelle les politiques publiques mettent l'accent sur ce secteur en termes d'investissement, de formalisation, de financement et d'accompagnement".

Pour lui, le modèle coopératif reste la meilleure voie, pour garantir aux acteurs économiques, un cadre privilégié de prise en charge des questions de commercialisation, d'approvisionnement, de stockage et de conservation.

"Nous savons tous qu'un cercle vertueux entre la coopérative et les solutions logistiques demeure un accélérateur de l'émergence", a-t-il fait valoir.

Pour mesurer l'importance de la coopérative et de son rôle, il a rappelé qu'il existe de par le monde trois millions de coopératives, regroupant plus de 12 pour cent de la population mondiale.