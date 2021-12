Cameroun: Interview - " Les relations ont connu un développement prodigieux "

interview

Dr Ndzana Ntiga Athanase Roland, enseignant de Droit public.

Quel regard portez-vous sur les relations Chine-Afrique en 2021 ?

Depuis l'an 2000 et le premier forum Chine-Afrique, la relation entre les deux composantes a beaucoup évolué. Les échanges commerciaux ont été multipliés par 20, atteignant plus de 200 milliards de dollars. La Chine est devenue le premier bailleur de nombreux pays africains. Seulement, avec la covid-19, la Chine est à la recherche d'un nouveau souffle à donner à cette relation avec l'Afrique qui a atteint un pic, d'où l'importance du sommet de Dakar. La relation entre la Chine et l'Afrique semble déséquilibrée, néanmoins elle présente des perspectives prometteuses pour l'Afrique.

Lors du récent sommet Afrique-Chine qui s'est tenu à Dakar au Sénégal, il a été question d'une remise en cause du modèle de coopération, notamment économique qui a cours entre le continent et la Chine depuis plusieurs années. Quelle appréciation faites-vous du rééquilibrage réclamé par les Africains sur le plan de la coopération économique principalement ?

Les relations Chine-Afrique ont connu un développement prodigieux au cours des 10 dernières années. L'ampleur et la nature des rapports sino-africains ont diamétralement changé depuis la fin des années 1990. Cette expansion et cette métamorphose ont été avant tout favorisées par la mise en place à Pékin d'une nouvelle politique africaine destinée à servir à la fois ses propres besoins économiques croissants et sa montée en puissance sur la scène mondiale. Seulement, restant à l'écart des problèmes politiques intérieurs que ces États connaissent, la Chine est de plus en plus favorablement accueillie comme une alternative aux diplomaties et autres programmes d'aide contraignants des pays occidentaux qui, atteints par la crise, offrent moins que par le passé.

Cependant, sur le plan économique, la success story remarquable et remarquée de la Chine en Afrique a des conséquences, notamment le risque de dépendance économique à l'égard de la Chine qui est mis en évidence par la question de la dette, inscrite sur l'agenda international depuis l'initiative pour la suspension du service de la dette publique bilatérale. Déclenchée par la pandémie de Covid-19, la récession mondiale accentue les difficultés financières de certains pays africains, rendus déjà vulnérables par un endettement élevé, d'où l'urgence de l'annulation totale ou partielle de ce lourd fardeau pour l'Afrique.

Par ailleurs, l'on note la double migration. Pendant les 20 dernières années, non seulement des millions de chinois ont découvert la route de l'Afrique, mais les Africains ont aussi découvert la route de la Chine. Comme les autres relations sino-africaines, cette double migration est asymétrique, car plusieurs millions de Chinois résideraient actuellement en Afrique et peu d'Africains en Chine, et profiteraient de l'intense commerce développé entre les deux entités.

En conséquence, il est nécessaire de procéder au rééquilibrage de la relation réclamée par l'Afrique à travers une régulation des relations multiformes entre ces deux partenaires.

Les promesses faites récemment sur l'industrialisation du continent, le transfert de technologies préoccupation importante pour les Africains... ?

Il est clair que le transfert de technologies figure parmi les objectifs de développement pour le millénaire (OMD). Mais au regard du déploiement de la Chine dans la réalisation des projets structurants en Afrique, l'on serait tenté de parler d'une absence de volonté de transfert des technologies. Cette impression est heureusement diluée sur le plan éducatif, car la Chine a ouvert son espace aux étudiants africains en offrant des bourses aux pays africains et même l'accès à leurs écoles aux non boursiers, ce qui en soit est une avancée considérable et possiblement à l'avenir, un passage vers le transfert de technologies.