Afrique: 21 ans de coopération - Des acquis à la hauteur des ambitions

Ils touchent tous les domaines : l'agriculture, les infrastructures, le commerce, etc.

Le siège de l'Union Africaine, inauguré en janvier 2012, n'est pas seulement un joyau architectural : c'est le symbole de la relation Chine-Afrique, dans ce qu'elle se présente comme acquis d'aujourd'hui et perspectives de demain. Avec ses 99,9 mètres de haut et ses 30 étages, c'est l'édifice le plus élevé d'Addis Abeba. Bâti par la Chine qui y a investi 200 millions de dollars, cette infrastructure est l'expression de la montée en puissance de ce pays vers le continent noir.

En 21 ans de coopération, la Chine ne cesse de laisser ses marques en Afrique et la relation entre les deux parties entre dans sa phase de développement remarquable. Les échanges commerciaux ont été multipliés par vingt entre 2002 et 2020. Ils se chiffraient à 208,7 milliards de dollars en 2019. Entre 3 000 et 4 000 entreprises chinoises opéraient en Afrique en 2017. 62 instituts Confucius, pour étudier la langue chinoise, ont été implantés. La Chine a été, pendant 11 ans d'affilée, le premier partenaire commercial de l'Afrique et a contribué durant des années à la croissance économique à hauteur de 20%.

Les lignes ferroviaires Addis-Abeba-Djibouti et Mombasa-Nairobi et de nombreux autres projets emblématiques sont entrés en service en Afrique, et la coopération dans les domaines des sciences et technologies, de l'éducation, de la culture, de la santé, des échanges humains, de la paix et de la sécurité a connu un développement global et enregistré sans cesse des progrès importants. 44 pays africains et la Commission de l'Union africaine ont signé des documents de coopération avec la Chine. De nombreux projets sur la construction de chemins de fer, de routes, d'aéroports, de ports et de centrales électriques ont été réalisés, apportant des changements notables au développement économique et social en Afrique.

En Guinée, les unités 1 et 2 du projet de barrage hydro-électrique de Souapiti ont été connectées au réseau à la fin de 2020 pour réduire le goulot d'étranglement de la consommation d'électricité dans la région. Au Kenya, la moitié du projet des quais au port de Lamu a été terminée, ce qui facilitera l'ouverture maritime des pays d'Afrique de l'Est.

Au Zimbabwe, la finalisation de la structure principale du plus grand projet de construction au sud de l'Afrique - le nouveau bâtiment du Parlement - a été réalisée avec l'assistance de la Chine. En 2020, 1 100 projets de coopération en Afrique dans le cadre de l'initiative " Belt and Road " ont continué à fonctionner. Jusqu'à présent, la Chine a construit 24 centres de démonstration de technologies agricoles en Afrique.

Au Mozambique, le Centre chinois de démonstration agricole a formé des milliers d'agriculteurs locaux. Le projet du Centre de démonstration agricole du Burundi est également bien avancé. Au Cameroun, le Palais des congrès reste un vestige de la coopération avec la Chine. De même le siège de l'Assemblée nationale en construction sera un autre fleuron de la coopération Chine-Cameroun, don sans contrepartie de 54,5 milliards de francs CFA.