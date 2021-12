Cameroun: Déplacées internes de Ntui - Le réconfort du CERAC

L'institution caritative fondée par la première dame, Chantal Biya, a remis des dons variés hier.

C'est dans cet arrondissement du département du Mbam et Kim, région du Centre, que la caravane caritative du Cercle des Amis du Cameroun (Cerac) a marqué un arrêt hier. Dans son viseur cette fois : les personnes déplacées internes, victimes de la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une forte colonie d'hommes et de femmes qui ne passe pas inaperçue. Dans ces arrivées massives quasiment quotidiennes, des cohortes d'enfants qui ne peuvent plus s'occuper à leurs études, et sombrent pour certains dans la délinquance.

Sensibles à cette situation menaçant l'avenir d'une bonne part de cette jeunesse camerounaise, les dames du Cerac et leur présidente fondatrice, Mme Chantal Biya, ont décidé de leur apporter consolation et appuis. Dans leurs bagages, des fournitures scolaires, du matériel didactique, de la literie, des matelas, des ustensiles de cuisine, des denrées alimentaires variées, des médicaments, des produits d'entretien et de première nécessité.

Des appuis qui arrivent à point nommé, selon le maire de la Commune de Ntui, Georges Marcel Mandoh et les délégués départementaux des ministères en charge du secteur de l'éducation. Les tableaux dressés par ces responsables font tous état d'un boom dans les effectifs d'élèves ces quatre dernières années. La commune compte ainsi 408 élèves déplacés dans l'enseignement maternel et primaire, 430 dans le secondaire. Et même un établissement secondaire déplacé du département du Ngo-Ketunjia dans le Nord-Ouest.

Clair que ces mouvements migratoires forcés ont grandement affecté, et ce négativement, la vie des élèves et de leurs parents. " Heureusement, leur intégration a été facilitée par l'hospitalité des populations de Ntui et l'application des instructions du Minesec : recrutement systématique des élèves déplacés même sans acte de naissance, bulletins ou diplômes ", a assuré Jean-Claude Wouri, délégué départemental du Minesec. " Nous accueillons avec bonheur ces dons du Cerac qui viennent réduire la fracture sociale dont sont victimes ces enfants déplacés ", a pour sa part rassuré le délégué départemental du Minedub, Clément Janvier Owona Messi.

Le porte-parole des bénéficiaires, Tembeng Wilfred Nfor, est allé dans le même sens. Cette séquence a été suivie par les prestations scéniques des enfants déplacés issus des multiples écoles de Ntui. Plus qu'un intermède, la complainte qu'ont élevée ces petits implorant leur retour à l'école et sur leur terroir, dénonçant le sang versé de leurs petits camarades innocents, a arraché des larmes à la foule restée, comme un seul homme, prostrée dans un silence à couper au couteau.

" Il est de bon ton de renforcer les actions de solidarité autour des personnes déplacées [... ] C'est dans cet élan de solidarité nationale que s'inscrit la contribution que Mme Chantal Biya apporte aujourd'hui à Ntui [... ] L'épouse du chef de l'Etat nous montre la voie à suivre, en venant réconforter des milliers de nos compatriotes, qui ont eu l'infortune de se retrouver temporairement hors de leur terroir, ou qui sont, malgré eux, éloignés de leur résidence habituelle. [... ] Cette action du Cerac qui prône la fraternité, la solidarité et le partage n'est donc pas fortuite ", a déclaré Mme Mbah Acha née Fomudam Rose Ngwari, représentante personnelle de la première dame à cette cérémonie.