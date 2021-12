Cameroun: Fecafoot - Samuel Eto'o déjà au boulot

Le tout nouveau président a eu de premiers contacts avec le personnel hier au siège de Tsinga avant de visiter le Centre technique d'Odza au cours d'une journée menée au pas de course.

Les choses vont changer à la Fédération camerounaise de football. Moins de 48 heures après son élection comme président, Samuel Eto'o est arrivé hier au siège à Tsinga à 7h30. Un peu tôt pour certains employés que le nouvel élu, accompagné de ses vice-présidents, a pris la peine d'attendre devant les bureaux jusqu'alors scellés avant de tenir une première rencontre de prise de contact et de remobilisation.

Le temps de leur rappeler : " chacun d'entre vous a sa place et sa place est importante pour le résultat final. Chacun d'entre vous doit donner le meilleur de lui-même ". Un message important dans la perspective du premier défi qui attend la Fecafoot, à savoir la CAN TotalEnergies 2021. Quelques minutes plus tard, face à la presse, Samuel Eto'o Fils a résumé l'essence de sa présence en ce premier jour à Tsinga : " Nous devons jouer en équipe, être au service du football. (... ) Que le personnel ne fasse pas de la politique mais joue son rôle. Je réitère au SG d'être le capitaine de cette équipe. Le coach n'entre pas dans le stade pour jouer. Tout sera transparent dans cette nouvelle fédération ".

Juste le temps de souffler au cours de cette matinée marathon et l'équipe conduite par Samuel Eto'o a pris la route du Centre technique d'Odza, escortée par des dizaines de moto taximen et même de nombreux fans qui ont essayé de suivre le cortège en courant. D'ailleurs, à l'arrivée de l'ancien capitaine des Lions indomptables à Odza, c'est presque la folie avec les riverains qui affluent de partout pour voir leur idole. La visite des bâtiments en chantier ressemble au déplacement d'une rock star.

Mais Samuel Eto'o prend le temps, malgré tout, d'inspecter chaque recoin, de descendre sur la pelouse, d'interroger ici et là. On le verra d'ailleurs discuter pendant de longues minutes avec Parfait Siki, secrétaire général par intérim de la Fecafoot et Machia Jihane, chef de projet du Centre. Il est clair qu'ici aussi, il va y avoir de grands changements. Mais ça, on en saura un peu plus dans les prochains jours.

Pour le moment, le président de la Fecafoot continue de prendre ses marques en attendant la passation de service avec l'ancienne équipe. Dans la foulée de sa journée marathon, Samuel Eto'o a également été reçu par Salah Zaki Khaled, directeur régional Afrique centrale de l'Unesco avant de rencontrer Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Sports et de l'Education physique.