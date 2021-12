Cameroun: Electrification des zones rurales - Le coup de pouce de l'Assemblée nationale

Sous l'impulsion de Cavaye Yeguie Djibril, le Cameroun vient de signer une convention avec des partenaires tunisiens et allemands pour alimenter des communes à l'énergie solaire.

Les initiatives se multiplient pour améliorer l'offre énergétique du Cameroun. Ainsi, à côté des sources thermiques et hydroélectriques, le solaire aiguise de plus en plus les appétits des investisseurs étrangers. Des opérateurs allemands et tunisiens viennent de signer une convention dans ce sens avec l'Etat du Cameroun, représenté par le ministre de l'Eau et de l'Energie, Gaston Eloundou Essomba.

Pour y parvenir, l'initiative a connu une forte implication du président de l'Assemblée nationale (PAN), Cavaye Yeguie Djibril. C'est lui qui a porté le plaidoyer auprès du gouvernement pour que ce projet d'électrification des zones rurales à partir de l'énergie solaire voit le jour. Le PAN a ainsi accordé une audience, hier 13 décembre, à Moncef Hajjem et Gerald Schubert, représentant respectivement l'entreprise tunisienne Global Produits Energétiques et la structure allemande Sol Systems Energy.

Cette rencontre a eu lieu après la cérémonie de signature de la convention au ministère de l'Eau et de l'Energie, plus tôt dans la journée. Les parties prenantes, sans entrer dans les détails, ont révélé que le projet allait concerner six communes dans le cadre d'une phase pilote. Il s'agit de Tokombéré, Kar-Hay, Meri et Datcheka à l'Extrême-Nord, Meyomessala dans le Sud et Doumé dans la région de l'Est. Durant la mise en œuvre du projet, la priorité sera accordée à l'Extrême-Nord, du fait de difficultés plus grandes en termes d'accès à l'électricité. Cette région est également privilégiée grâce à la présence d'une source d'énergie intarissable : le soleil. Les partenaires tunisiens et allemands vont déployer leur technologie basée sur des batteries en lithium, nouvelle génération.

Les résultats obtenus lors de la phase pilote permettront d'ajuster la stratégie au moment de rendre le projet national et international. Le Cameroun est en effet un vaste terrain d'expérimentation avant l'expansion dans les pays voisins. En plus de cela, " le but principal c'est le transfert technologique en lui-même. Le Cameroun pourra ainsi être un pôle technologique pour l'Afrique, de par sa position géographique ", explique Moncef Hajjem.

Le coût total de l'investissement n'a pas encore été révélé. Mais d'après ce partenaire tunisien, " si ce projet avait été entrepris des années auparavant, il aurait coûté très cher. Mais maintenant, il faut juste la moitié de l'investissement pour donner de l'énergie à un plus grand nombre de citoyens ".