Angola: Covid-19 - Plus de 200 mille personnes attendent la deuxième dose à Huila

Lubango (Angola) — La province de Huíla compte 294 475 utilisateurs pour recevoir la deuxième dose de vaccin contre le Covid-19, depuis juin de l'année en cours, une situation qui inquiète les autorités sanitaires.

Huíla a déjà administré, depuis mars de l'année en cours, 721 mille 782 doses de vaccins, dont 493 mille 757 avec la 1ère dose, 199 mille 282 avec les deux et 28 mille 743 avec une dose unique de Johnson & Johnson.

S'adressant à l'ANGOP, à Lubango, le porte-parole du Bureau provincial de la santé de Huíla, Júlio Madaleno, a rappelé que l'intervalle entre la première et la deuxième dose varie de 30 à 60 jours, et si la personne ne reçoit pas pendant cette période, elle perd certaines propriétés de la première inoculation.

Il a souligné la nécessité pour les gens de prendre conscience que lorsqu'ils reçoivent la première dose, ils doivent prendre la seconde dans le délai recommandé par la Santé.

"Notre base de données est universelle et quand on voit plus de personnes qui ont eu la première dose et pas la seconde, ça nous inquiète", a-t-il déploré.

Il a averti les chefs d'entreprise d'être les plus grands superviseurs de leurs employés, qui doivent avoir leur carte ou certificat prouvant la vaccination pour assurer une plus grande sécurité dans leurs institutions.

Il a dit que l'objectif est d'atteindre, d'ici la fin décembre, 50 pour cent de la population cible à vacciner à Huíla, soit un million 514 mille 123 citoyens.

Le responsable a annoncé que plus de 100 000 doses de vaccin sont en stock, dont plus de 40 000 de Pfizer, 40 000 d'AstraZeneca et près de 30 mille de Johnson & Johnson.

Huíla a une population estimée à trois millions 096 mille 046 habitants. Il compte deux mille 671 cas confirmés, 207 décès, deux mille 464 récupérés et sans cas actif.