Angola: Plus de 50 000 producteurs seront formés

Lobito (Angola) — Plus de 50 000 producteurs agricoles et avicoles de six provinces du pays bénéficieront, dans les prochains mois, d'un programme de formation pour augmenter l'offre et améliorer l'accès au marché.

A cet effet, un accord de coopération agricole a été signé récemment à Luanda entre le Groupe Carrinho et l'International Finance Corporation (IFC), une institution de la Banque mondiale, a appris lundi l'ANGOP.

Selon le porte-parole du Grupo Carrinhot, Lisandro Filipe, les parties ont convenu de mettre en œuvre un programme de formation intense pour soutenir des milliers de producteurs dans ces secteurs, en vue d'augmenter la production et d'améliorer l'accès au marché.

A travers le programme, l'IFC soutiendra le Groupe Carrinho dans le développement de bonnes pratiques agricoles dans la classe productrice, dans la diversification des cultures et dans la mise en place de chaînes de valeur structurées dans les zones rurales.

Lisandro Filipe a également informé que l'accent sera mis sur la culture de soja et l'aviculture, expliquant que l'initiative relancera l'extension rurale privée et lancera le plus grand projet agricole en Angola.

Il a d'ailleurs dit que 300 techniciens seront formés et plus de 50 000 producteurs seront enregistrés, qui bénéficieront d'une partie de la production et de l'accès à de nouvelles cultures et marchés, dans les provinces de Huíla, Benguela, Malanje, Cuanza Sul, Huambo et Bié.

Concernant la promotion du secteur avicole, l'IFC concevra des " kits standards " pour la production de poulets, qui comprendront des équipements et des infrastructures, ainsi que la formation et la fourniture d'intrants et de marchés pour ce secteur, selon la source.

D'autre part, Nelson Carrinho a indiqué que cette situation va accélérer le processus de croissance vers l'autosuffisance alimentaire du pays.

Actuellement, l'Angola importe 90 pour cent de sa viande de poulet, faute de matières premières et d'aliments pour animaux.

Selon la responsable de l'IFC pour l'Angola et le Botswana, Indira Campos, le secteur agro-industriel a un grand potentiel pour être un acteur clé du développement économique, à travers ce partenariat, qui aidera la production locale, ainsi que l'approvisionnement de l'industrie, créant des chaînes de valeur durables en milieu rural.

Le Groupe Carrinho, fondé en 1993, possède 17 usines dans la province de Benguela, avec une capacité de traitement de plus de deux millions de tonnes, produisant plus de 20 produits alimentaires de base.