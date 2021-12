Angola: Covid-19 - Plus de trois millions de personnes avec deux doses du vaccin

Luanda — Environ trois millions cinq cent mille personnes ont déjà achevé le calendrier vaccinal (deux doses ou une dose unique) à travers le pays, a informé lundi, à Luanda, la coordinatrice du programme national de vaccination, Alda de Morais.

Selon Alda de Morais, qui parlait des progrès de la vaccination au Covid-19, elle a indiqué que, malgré les données actuelles, même pas 50 % du plan de vaccination n'a été atteint.

À cet effet, la responsable appelle au renforcement des campagnes de sensibilisation du public à leur présence aux postes de vaccination.

Elle a informé que 7 millions et six cent mille citoyens n'ont reçu que la première dose de vaccins, sur un total de plus de 10 millions de doses disponibles.

La province de Luanda a une couverture vaccinale avec la première dose d'environ 73,8 pour cent et 41 pour cent avec les deux doses.

Bien que ces données soient encore provisoires, elle a souligné que les jeunes âgés de 30 à 44 ans avaient accès à ce groupe.

Le plan envisage d'atteindre une population cible de 15 millions d'habitants de plus de 18 ans, ce qui correspond à 49 pour cent de tous les citoyens angolais.

A cet effet, des stratégies de vaccination ont été lancées, la première étant la création de 70 postes de vaccination performants, avec 198 équipes avancées.

Pour garantir la vaccination, le pré-enregistrement est réalisé via une plateforme de suivi de la logistique.

Le processus de vaccination en Angola a commencé en mars de cette année, avec l'administration de la première dose du vaccin AstraZeneca.

Le plan de vaccination en cours prévoit de vacciner environ 15,7 millions d'Angolais de plus de 16 ans, de réduire la mortalité et le nombre de cas de Covid-19, ainsi que de permettre le retour à un fonctionnement normal des activités économiques et sociales.

La première phase a couvert les professionnels de santé, les forces de défense et de sécurité, les personnes âgées, les personnes souffrant de comorbidités et les enseignants.

Pour le processus de vaccination, le pays compte des doses d'Astrazeneca, Johnson&Jonhson, Moderna, Sinopharm, Sputnik et Pfizerç