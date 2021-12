Angola: L'APD considère la protection des données personnelles comme une question de sécurité nationale

Luanda — La présidente du conseil d'administration de l'Agence de protection des données (APD), Maria das Dores Pinto, a attiré l'attention des citoyens et des institutions sur l'importance de les protéger, considérant qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale.

Dans une interview avec ANGOP, Maria das Dores Pinto a évoqué une série de dangers liés à la protection des données personnelles, qui peuvent être liés, par exemple, à la tentative de manipuler l'électorat d'un certain pays, les consommateurs, les habitudes et coutumes, entre autres.

Il a expliqué que cela se produit souvent par le biais d'entreprises qui se consacrent à la collecte de données pour mener des enquêtes sur les tendances de la population.

" A travers les goûts de la population, une étude peut être menée sur les tendances ou les inclinations et, de cette manière, développer des produits à cet effet ", a-t-elle déclaré.

Pour cette raison, elle a précisé qu'il y a un grand danger de céder des données personnelles sans savoir à qui elles seront livrées, permettant ainsi un traitement incontrôlé des mêmes.

Selon la responsable, pour protéger les citoyens contre de telles situations, la Constitution a établi la protection des données personnelles comme l'un des droits fondamentaux.

Elle a ajouté que, en ce qui concerne les exigences relatives au traitement des données personnelles, les entreprises ou les personnes exerçant cette activité doivent demander l'autorisation de son propriétaire et de l'APD.

"Les entités publiques ou privées travaillant dans ce domaine doivent demander l'autorisation du propriétaire des données en question et de l'agence", a-t-il souligné.

L'Agence de protection des données (APD) a été créée en vertu de l'article 44 de la loi 22/11 du 17 juin - Informatique et libertés (LPDP).

Malgré sa création en 2011 et l'approbation de son statut organique en 2016 par décret présidentiel n°214/16 du 10 octobre, l'agence n'a commencé ses fonctions que le 8 octobre 2019, ayant été fondamentale dans l'identification de certaines infractions.

Depuis son plein fonctionnement, l'Agence de protection des données travaille avec un noyau de personnel formé au Portugal et au Brésil, qui était chargé d'élaborer le plan stratégique en la matière pour la période 2020-2024, approuvé le 30 avril 2020.

Le Plan stratégique précise cinq axes d'intervention, notamment " l'organisation et le fonctionnement internes ", " la diffusion et l'implication ", " l'enregistrement des dossiers et l'autorisation de traitement ", " la surveillance et le contrôle " et " la coopération institutionnelle nationale et internationale ".

La DPA est membre à part entière du Réseau Africain de Protection des Données.