Angola: Sécurité alimentaire avec plus de 13 millions d'euros

Ondjiva (Angola) — Treize millions 076 mille 538 euros est le montant à appliquer à la mise en œuvre de cinq nouveaux projets liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la province de Cunene, au premier trimestre 2022.

Dans le cadre du Programme de renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Angola (Fresan), les projets seront mis en œuvre dans cinq des six municipalités de la province de Cunene (à l'exception de Namacunde).

L'information a été fournie lundi par la coordinatrice du Fresan à Cunene, Estela Louçã, indiquant que le processus de sélection des entités pour réaliser le projet est actuellement en cours.

S'exprimant lors de la V réunion du Groupe technique multisectoriel, Estela Louçã a déclaré que les projets font partie de la stratégie de production et de récupération de la biodiversité, pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, réduire la vulnérabilité nutritionnelle grâce à la surveillance communautaire et à l'accès aux sources d'eau.

Il réserve également un appui à la réduction de l'insécurité alimentaire, de l'eau et de l'assainissement rural, en plus du projet " Omeva Omwenyo " (l'eau c'est la vie) qui vise à garantir l'accès à l'eau et la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population de Curoca.

La coordinatrice a souligné que le but de la réunion était de débattre le plan d'exécution des différents projets, d'appuyer la coordination et de discuter des différentes actions pour renforcer la résilience et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations touchées par la sécheresse et la faim.

Elle a jugé positive l'exécution des programmes, soulignant que les thèmes de sensibilisation, nutrition des femmes enceintes et des enfants, ainsi que l'agriculture sont sur la bonne voie.

Dans le domaine de l'eau, elle a indiqué que 75 infrastructures, sur les 221 prévues, ont été réhabilitées et construites, tandis que, sur le plan agricole, 10,5 tonnes de semences sont disponibles à distribuer à 1 320 familles paysannes, au début de l'année 2022.

Lors de la réunion, l'état d'avancement de la mise en œuvre du Fresan a été évalué, le respect des recommandations de la réunion précédente, ainsi que la planification des actions à développer au cours du prochain trimestre.

Le Fresan est financé par l'Union européenne, avec pour objectif de contribuer à la réduction de la faim, de la pauvreté et de la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire, à travers le renforcement durable de l'agriculture familiale, dans les provinces du sud de l'Angola les plus touchées par le changement climatique.

Lancé en 2018, il a une valeur globale de 64 millions d'euros, dont 48,6 millions sous la gestion de l'Institut Camões.

Pour Cunene, un investissement d'environ 21 millions d'euros est estimé, en tenant compte du fait que 44% de la population bénéficiant du projet réside dans cette province.

Avec une date d'achèvement jusqu'en août 2024, le projet intervient dans quatre composantes thématiques, telles que l'agriculture familiale durable, l'amélioration de la nutrition et de l'accès à l'eau, le renforcement institutionnel et l'essai clinique/recherche sur la malnutrition chronique.