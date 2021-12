Congo-Kinshasa: Du 9 au 10 décembre dernier par visioconférence - L'UDS présente au Congrès Mondial des Peuples pour la Paix de Caracas

Les relations entre le gouvernement vénézuélien et l'Union des démocrates Socialistes, UDS, de la République Démocratique du Congo sont au beau fixe.

Comme le prouve l'invitation adressée au parti politique congolais de gauche pour participer au Congrès Mondial des peuples pour la Paix qui s'est déroulée, du 09 au 10 décembre 2021 dernier, à Caracas (Venezuela) sous la direction du Président Nicolas Maduro de la République Bolivarienne du Venezuela. L'Union des Démocrates Socialistes a été représentée par son Président National, Monsieur Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi qui est intervenu par visioconférence. Ci-dessous, l'intégralité du communiqué de presse y relatif.

Communiqué de presse

A l'invitation du Gouvernement du Venezuela, l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, a participé par visioconférence, du 9 au 10 décembre 2021 dernier, au Congrès Mondial des Peuples pour la Paix qui s'est tenu à Caracas (Venezuela) sous la direction du Président de la République Bolivarienne du Venezuela, Son Excellence Monsieur Nicolas Maduro.

L'Union des Démocrates Socialistes, UDS, a été représentée par le Président National, le Camarade Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi.

Cette rencontre internationale organisée dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale des Droits de l'Homme, a réuni les délégués des mouvements sociaux, des organisations politiques et des gouvernements populaires venus du monde entier.

Parmi les porte-étendards de la lutte révolutionnaire mondiale qui ont fait le déplacement de Caracas, on a noté la présence, entre autres, de Mel Zelaya, ancien Président du Honduras, Evo Morales, ancien Président de Bolivie et de l'Américain Ben Becker du Parti pour le Socialisme et la Libération des Etats-Unis d'Amérique.

Au cours de ces assises, le Congrès Mondial des Peuples pour la Paix a abordé, en deux jours, les thèmes, ci-après :

- la lutte pour garantir les droits politiques, économiques et sociaux afin de contrer la crise multidimensionnelle actuelle ;

- le rejet des tentatives de diviser à nouveau le monde en " bon" et " mauvais " pour générer le contexte de nouvelle guerre froide.

Tout au long des travaux, les participants ont été invités à faire des propositions pour contrer les défis actuels de l'humanité et de la planète.

Car, il est unanimement reconnu que notre modèle de civilisation a démontré ses limites et son incapacité à apporter des réponses qui garantissent les droits fondamentaux des personnes à une vie digne et à une participation politique à part entière.

A titre d'exemple, les entreprises ne concourent plus à la redistribution des richesses mais à l'accroissement de la concurrence entre elles et à la concentration des ressources encore disponibles sur la planète.

Le Congrès Mondial des Peuples pour la Paix tient à changer le cours de la planète dans cette crise grâce à l'implication effective des forces populaires qui doivent se battre pour la préservation de la paix durable et vraie afin de garantir la justice sociale et le plein exercice de tous les droits de l'homme.

Dans le cadre de ces travaux, les participants se sont engagés à défendre la diversité et l'unité des peuples, à rejeter toutes les tentatives des divisionnistes, des colonialistes et des

néo-colonialistes à imposer un modèle unique de démocratie à travers des formes de guerre froide.

Par ailleurs, en ce qui concerne son déroulement, deux tables rondes ont été organisées. La première a eu pour thème " Le chemin, c'est la paix, nous rejetons les tentatives de créer une nouvelle guerre froide" tandis que la deuxième a été axée sur le thème : " La démocratie populaire face à la crise multidimensionnelle ".

Il y a eu aussi des groupes de travail mis en place et placés sous les thèmes suivants : Autodétermination des Peuples, Judicialisation et répression des luttes sociales, Féminisme, Peuples autochtones, Défense de l'environnement, Prisonniers politiques, Droits économiques, sociaux et culturels du point de vue du citoyen de la Grande Patrie.

La présentation du " Plan pour sauver la planète " aux participants a marqué la fin du Congrès Mondial des Peuples pour la Paix de Caracas 2021.

Fait à Kinshasa, le 11 décembre 2021

POUR L'UNION DES DEMOCRATES SOCIALISTES,

La Secrétaire Générale,

Me Marie Odia Mbaya