Congo-Brazzaville: Partenariat - Des accords entre le Figa et des incubateurs

Le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement (Figa) des très petites, petites et moyennes entreprises (PME) et de l'artisanat a signé, le 14 décembre à Brazzaville, en présence de la ministre de tutelle, Jacqueline Lydia Mikolo, des conventions de partenariat avec quatorze incubateurs en vue d'une assistance technique dans l'impulsion des PME et microentreprises.

Les structures incubatrices ayant signé les protocoles d'accord avec le Figa sont la chambre de commerce de Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso, Dolisie ; le Centre de développement économique et social ; la Société business consulting et logistique ; le cabinet incubateur Africadvice ; la société World services ; la start-up center total EP Congo ; la start-up Kosala ; la plateforme Yékolab ; le Forum des jeunes entreprises du Congo ; le Centre d'appui de développement de la fille mère d'Oyo...

Selon le directeur général du Figa, Armel Fridelin Mbouloukoué, ces structures d'appui partenaires ont été identifiées et sélectionnées initialement à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Oyo, Owando et Ouesso à l'issue d'un processus d'évaluation conduit par la direction du Figa, avec l'assistance technique de la Belgium Bankers Académie. Ces structures ont bénéficié, dans leurs localités respectives, des séances de formation, d'échanges et d'appropriation des outils et procédures sur les activités de l'impulsion et de l'accompagnement." Aujourd'hui, le Figa, en partenariat avec l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises (Adpme), est face à ses partenaires d'appui non financiers pour conclure des accords cadres de partenariats relatifs aux deux piliers aussi importants que la garantie, c'est-à-dire l'impulsion et l'accompagnement. Il revient à ces structures de s'engager résolument à promouvoir une offre de services non financière mieux adaptée aux besoins d'accompagnement exprimés par le ministère des PME ", a indiqué Armel Fridelin Mbouloukoué.

Pour la ministre chargée des PME, Jacqueline Lydia Mikolo, les différentes signatures de protocole d'accord qui viennent d'être posées permettront de proposer et de promouvoir une gamme de services conseil destinés aux entrepreneurs et promoteurs de projets. " En acceptant de collaborer avec l'ensemble des structures d'appui, au TP/PME, vous êtes appelés à construire des approches qui vont constituer des éléments de modèle pour la promotion de l'entrepreneuriat dans notre pays ", a-t-elle déclaré.

Le tissu entrepreneurial congolais, qui se structure essentiellement autour des très petites, petites et moyennes entreprises artisanales, demeure particulièrement vulnérable, en dépit du dispositif institutionnel d'appui public existant et d'un embryon de structures privées qui se construit peu à peu. Jacqueline Lydia Mikolo, par la même occasion, a notifié que l'appui au secteur privé en général, à la création et à l'éclosion des PME en particulier, est aujourd'hui un enjeu de société qui non seulement interpelle les pouvoirs publics, mais aussi demande à mobiliser tous les acteurs, dans leur diversité, de la société civile et du secteur privé. " Il est donc nécessaire de définir et de mettre en œuvre des nouvelles dynamiques de partenariats participatifs impliquant l'Etat, le secteur privé en général et le secteur financier en particulier mais aussi la société civile ", a-t-elle estimé.