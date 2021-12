Congo-Brazzaville: Covid-19 - la population invitée à appliquer les mesures barrières

Dans son adresse sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le 13 décembre, le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, est revenu sur plusieurs sujets qui touchent à la vie nationale. Parlant de la santé publique qui fait partie du social de la population, il a profité de l'occasion pour appeler ses compatriotes à appliquer les mesures barrières et à se faire vacciner afin de combattre la pandémie de coronavirus

"Je vous exhorte à continuer d'observer les mesures barrières, car l'apparition successive des nouveaux variants montre que nous n'en avons pas encore fini avec cette pandémie. J'en appelle ainsi à la vigilance de nos services aux frontières d'appliquer rigoureusement les mesures édictées à cet effet", a déclaré le président de la République.

" Dans l'état actuel de connaissance, le vaccin demeure le moyen le plus efficace d'éviter les formes les plus graves de la maladie. Je recommande vivement à la population de se faire vacciner pour se protéger", a insisté le chef de l'Etat. Outre la pandémie de la covid-19, il a aussi mis un accent sur d'autres urgences sanitaires dans le pays."En plus de la pandémie covid-19 et de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, notre pays a été fortement éprouvé par d'autres urgences sanitaires. C'est notamment le cas de l'épidémie de méningite dans la province de la Tshopo et de celle monkeypoch déclarée récemment au Maniema. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour y mettre fin dans le cadre d'une riposte appropriée", a assuré Félix-Antoine Tshisekedi.

Le président de la République a saisi cette occasion pour saluer la compétence des scientifiques congolais qui ont fait rayonner le pays, avec, entre autres, la mise au point du médicament "Ebanga" dûment certifié sur le plan international pour le traitement de la maladie à virus Ebola.

"Toutes les urgences et catastrophes sanitaires que nous avons connues cette année et même bien avant, nous ont appris une grande leçon; celle de savoir que pour mieux prévenir et riposter, il nous faut absolument construire un système de santé plus solide et plus résilient pour le bénéfice de tous les Congolais. C'est la raison pour laquelle, j'ai fait de la couverture santé universelle une cause nationale en République démocratique du Congo. Dans les prochains jours, le gouvernement mettra tout en œuvre pour rendre effective cette vision, par ailleurs fortement souhaitée par notre peuple. A cet effet, je vous rappelle que nous disposons d'ores et déjà d'une stratégie nationale en la matière, d'un cadre de pilotage et de coordination ainsi que de tous les instruments de facilitation pour son déploiement sur l'ensemble du territoire national", a souligné le président congolais, sous les applaudissements de la salle.

Félix Tshisekedi a fait savoir que "le gouvernement s'apprête à verser au Fonds de solidarité de santé la contribution pour la prise en charge des indigents ainsi que de la part patronale de la contribution des agents de carrière des services publics de l'Etat. Il est temps que la pauvreté et le manque des ressources financières ne constituent plus des barrières à l'accès aux services et aux soins de santé de qualité".