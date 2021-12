Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Fin de la 2e session de formation des femmes entrepreneures

Organisée et animée par LEB Congo (Leadership Entrepreneuriat & Business Congo), ONG qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat, ladite formation qui a permis de renforcer les capacités de 50 femmes entrepreneures de la place s'est déroulée du 13 novembre au 11 décembre.

L'activité entre dans le cadre du programme de renforcement de compétences entrepreneuriales des femmes. Une initiative de LEB Congo qui se réalise avec le soutien des partenaires comme l'ambassade des Etats-Unis au Congo et le ministère de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement.

Il s'agit de donner aux femmes des leviers de leurs actions. Precy Ndongui, président de LEB Congo, a expliqué : " L'économie informelle congolaise étant aujourd'hui tenue par les femmes à 54 %, la crise économique ayant secoué leurs activités et occasionné diverses difficultés, nous avons décidé de les accompagner à l'entrepreneuriat car hausser le niveau de vie de la femme, c'est hausser le niveau de la société."

A travers des ateliers de formation en présentiel ainsi que des sessions de coaching en ligne, les participantes ont appris, entre autres, à transformer leurs idées en projet, concevoir un produit/service innovant, élaborer un projet et se démarquer grâce au marketing de soi. Elles ont pu ainsi, pendant un mois, acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir développer leur productivité et devenir des leaders capables de diriger efficacement des équipes.

L'occasion leur a été donnée de présenter leurs produits, le 11 décembre, lors de la clôture de la formation. Une manière de leur donner de la visibilité et aussi de montrer les résultats de la formation. L'exposition a réuni plusieurs structures qui ont présenté divers produits, notamment Saveurs d'Abam (Infusion de plantes), EVKM et JRKM (Huiles capillaires et corporelles, savons, farine de fécule de patate douce, bouillie de maïs et morenga... ), Gari Zoé (Gari amélioré au curcuma), Frant juice (Jus de fruits locaux comme le bissap à la verveine), Akam food (Flocons de manioc appelés mbouata et gari ya munu), MS Bopeto (Gommage corporel, savon de toilette à l'huile de Nkolo, savon liquide, pâte de savon noir), Top Baby's (Compote de fruits et légumes pour bébé).

Il y a eu également la Coopérative sémence de vie (Production et transformation de produits dérivés du manioc) et la Coopérative des jeunes riverains du village de Luvulu, situé dans le Mayombe, dans la sous-préfecture de Kakamoeka (Département du Kouilou), spécialisée dans la culture de l'ananas et le maraîchage. L'on a aussi noté la présence de Tyane Ikamath (Spécialisée dans la décoration), de l'artiste chanteuse Spirita Nanda évoluant aussi dans la costumisation qui a présenté les produits (Chaussures en tissu pagne et lunettes) de la marque " Kenzi " de sa structure Spirit'art ainsi que l'artiste plasticienne Florence Mbilampassi, qui a proposé des tableaux de peinture et des sculptures. Cette dernière, qui évolue aussi dans l'agriculture, a confirmé son talent en peignant, pendant la cérémonie de clôture, un tableau (1m x 1m) intitulé "Univers".

Notons que cette deuxième session de formation des femmes entrepreneures, qui s'est simultanément déroulée à Pointe-Noire et à Brazzaville, intervient après celle de juin-juillet 2021, et que dans la réalisation de ce projet LEB Congo bénéficie aussi de l'appui du centre de formation DGC (où se sont déroulés les ateliers), Bralico (qui a abrité l'exposition) et Franklin Covey.