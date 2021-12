Congo-Brazzaville: CESE - Les conseillers déplorent le déficit alimentaire au Congo

Parmi les sujets, qui ont été au centre des débats lors de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental (CESE) qui s'est clôturée le 10 décembre à Brazzaville, figure la question du déficit alimentaire chronique qui contraint le Congo à recourir aux importations et aux aides alimentaires.

Les échanges sur le déficit alimentaire ont alimenté les débats au sein de la Commission des affaires économiques avant que les conseillers ne fromulent des recommandations, notamment repenser les stratégies et les politiques agricoles, ainsi que renforcer les chaînes de valeur de certains produits alimentaires.

La gratuité du test PCR reclamée

De son côté, la Commission des affaires sociales, après avoir relevé les impacts de la crise sanitaire sur la population congolaise, a fait le point de la vaccination contre la covid-19. Quatre recommandations ont été faites au bureau exécutif, à savoir améliorer la sensibilisation incitant la population à se faire massivement vacciner ; cibler les personnes les plus à risque ; réaliser les contrôles sanitaires à l'entrée et la sortie de toutes les villes du pays et enfin rendre gratuit le test PCR.

S'agissant de la Commission des affaires éducatives, culturelles et religieuses, il a été relevé que le folklore, ferment pour le brassage de la population, permet d'éviter la perte de son identité. Il devient donc impérieux de valoriser le folklore congolais pour éviter la perte des valeurs culturelles et cultuelles. Pour ce faire, deux recommandations ont été faites, dont l'affirmation d'une volonté politique sur la promotion du folklore ; l'engagement d'un dialogue entre l'Etat et les acteurs concernés.

Les participants ont aussi émis des recommandations sur la qualité des eaux consommées dans les principales localités du Congo qui proviennent des fleuves et rivières, du réseau de distribution de la Congolaise des eaux (LCDE), des forages du Projet eau pour tous, des sources et puits. En conséquence, il s'agit, entre autres, d'accompagner la LCDE afin de lui permettre d'améliorer la qualité de ses services ; de faire élaborer par les ministères techniques concernés la législation sur les normes liées à la qualité des eaux de consommation ; d'intensifier les messages sur l'usage du chlore par la désinfection des eaux de consommation.

Les conseillers ont, enfin, adopté après amendements le Plan d'action 2021-2023 dont l'objectif est d'améliorer les conditions organisationnelles d'une gouvernance efficiente et concertée reposant sur la valorisation des ressources humaines, la communication rationnelle et l'amélioration des conditions de travail. De ce plan d'action seront extraits les programmes d'activités pour les années 2022 et 2023. L'objectif général de ce plan repose sur trois axes : l'amélioration des performances des conseillers et du personnel, des conditions de travail et de la qualité des prestations.

Clôturant les travaux, la présidente du CESE, Emilienne Raoul, a indiqué qu'à propos du plan d'action adopté, il est demandé aux membres de cette institution de produire, dans les six semaines à venir, un programme d'activité de chaque structure qui sera régulièrement évalué. " Dans les mois à venir, le bureau mettra à profit les résolutions qui lui ont été adressées, particulièrement dans l'exécution financière. A ce propos, dans le souci de rendre la gestion financière plus efficace, transparente, le bureau procédera à la digitalisation de notre système comptable. La digitalisation est devenue un procédé naturel d'exploitation des données qui repose sur l'informatique ", a souligné Emilienne Raoul.

La présidente du CESE souhaite installer, au sein de cette institution, un webinaire, c'est-à-dire que dans l'avenir, tous les membres du Conseil pourraient participer en virtuel quelle que soit leur localisation. Mais cela nécessite un apprentissage et les membres du Conseil ainsi que leurs collaborateurs seront encouragés à maîtriser l'outil informatique et tous ses dérivés pour une efficacité optimale dans leurs tâches.