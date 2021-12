Congo-Brazzaville: Arts de scène - Athaya Mokonzi crève l'écran

Actuellement en tournage pour la saison 3 de la série Lupin, dans l'ombre d'Arsène du réalisateur Omar Sy, l'artiste congolais Athaya Mokonzi ne cesse de faire le buzz sur la toile tant par sa polyvalence que par l'immensité de son talent.

Musicien, comédien, acteur de cinéma, Athaya Mokonzi est un artiste atypique. La particularité de sa voix à la fois rauque, cassée, grave, tonique le distingue de ses condisciples. Et pourant, personne n'aurait misé sur sa réussite car, pour beaucoup, sa voix était un sérieux handicap dans la carrière des arts de la scène. "Quand j'étais enfant, j'ai subi beaucoup de railleries et moqueries de mes amis du fait de ma voix jugée trop grave pour un enfant de mon âge. Pour me consoler, ma mère me disait toujours de ne pas m'alarmer, cette voix critiquée aujourd'hui sera une qualité pour toi demain", se souvient-il.

Ainsi, sans vraiment faire de le la musique une fixation, le jeune Athaya Mokonzi écoutait beaucoup les musiciens James Brown, Ray Charles, Jean Jacques Goldmann, Barry White, Marvin Gaye, Otis Redding, Nina Simon, Bob Marley...Les célébrités de l'époque qu'il prenait en exemple et qu'il ne cessait d'interpréter à chaque prestation " J'ai fait aussi du zouk love alcoolisé, du décalé alcoolisé et j'ai beaucoup interpreté aussi les chansons françaises de l'époque et aussi composé mes propres chansons en m'inspirant beaucoup du vécu, du réél. Mais c'est le rocck'n roll et le blues qui emportent mes préférences aujourd'hui. A travers ces rythmes, j'exprime mes émotions, puisque je ne chante pas seulement pour plaire mais surtout pour toucher les coeurs", a t-il renchéri.

A côté de la musique, Athaya Mokonzi fait aussi du théâtre en interpprétant de nombreux rôles. " Le théâtre m'est tombé par hasard", dit-il. Toutefois, ce n'est pas pas pur hasard que le metteur en scène et comédien Dieudonné Niangouna a écrit un texte personnalisé pour Athaya, intitulé "Un rêve au-dela", d'où sortira un film tiré de cette oeuvre. Ebloui par le talent d'Athaya, un metteur en scène togolais lui a même confié deux rôles dans une de ses pièces de théâtre.

Aujourd'hui, Athaya Mokonzi est en tournage pour la saison 3 de Lupin, dans l'ombre d'Arsène d'Omar Sy, un film culte du diffuseur planetaire Netflix. Une réelle revanche pour Athaya après la fronde soulevée quand le célèbre réalisateur a annoncé qu' il va interpreter le célèbre personnage. Les ventes et les audiences ont confondu les détracteurs et aussi les xénophobes qui n'accordaient aucune chance à cet acteur sur lequel Omar Sy a cru, convaincu de son talent à l'état pur.

Ce fut aussi le cas quand Athaya Mokonzi s'est vu confier le rôle d'Alex Bleach, le rocker torturé dans l'âme et maudit par le talent dans "Vernon Subutex" réalisé par Cathy Verney. L'adaptation du best-seller de Virginie Despentes est une histoire sauvage, crue, féroce et brutale qui reveille certains souvenirs pas toujours reluisants de l'acteur." Ce film m'a permis de me liberer de beaucoup de fantômes qui trainaient dans ma tête", a t-il avoué.

Dans le nouveau Mangas de Golden Sories "Royal Kobra", il prête également sa voix au grand maître et grand méchant de l'histoire: Raver. De sa voix de velours, il fait plusieurs voix off dans de nombreux doublages et participe à divers films d'animation. Il caresse toujours l'envie de voir sortir son album qu'il attend depuis un certain temps. Malgré les featuring réalisés avec des Espagnols, Brésiliens, Français, Australiens, Congolais, la sortie de l'opus est toujours différée à cause de ses nombreuses sollicitations. La scène, le cinéma, la chanson..., autant de domaines artistiques qui accaparent Athaya Mokonzi, l'artiste au talent pluriel. " Si tu ne te fais pas exister, personne ne saura que tu existes" , aime-t-il repéter.