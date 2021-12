Congo-Brazzaville: Parlement - Députés et sénateurs s'imprègnent de la gouvernance numérique

Le Parlement congolais organise, les 14 et 15 décembre à Brazzaville, en partenariat avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie (APF), un séminaire sur le thème " La gouvernance du Parlement à l'ère du numérique : défis organisationnels et enjeux pour la démocratie ".

Animé par deux experts étrangers de renommée, le séminaire permettra aux parlementaires de suivre des communications portant, entre autres, sur " La gouvernance numérique du Parlement : une mutation nécessaire pour une démocratie renforcée " ; " Le rôle des députés et des sénateurs dans l'accompagnement des mutations numériques " ; " L'intérêt d'une approche régionale ou continentale sur la réglementation de la gouvernance numérique " ; " La gouvernance numérique, outil de transparence, de sécurité et de performance ".

Présentant les objectifs de l'atelier, la directrice du programme numérique de l'APF, Mireille Eza, a rappelé que le terme de numérique a dépassé la question de l'internet, celle de l'informatique et des télécommunications pour devenir une question centrale et éminemment politique. " La gouvernance numérique du Parlement ou l'e-parlement, c'est dire qu'au-delà de la technologie, la nouvelle définition de l'e-parlement inclut la gouvernance, la transformation et l'efficacité. Il s'agit d'associer la technologie, la connaissance et les normes au cœur du processus opérationnel du Parlement et d'incarner les valeurs de collaboration, d'inclusion et de participation en facilitant l'ouverture du peuple ", a-t-elle expliqué.

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a indiqué que ce séminaire traduisait dans le fond les idéaux portés par l'APF, notamment la paix, la démocratie, le développement durable et l'état de droit. Selon lui, l'ère du numérique constitue un nouvel âge de l'humanité. " Force est d'admettre que gouvernance et numérique sont deux concepts indissociables dans ce village planétaire dans lequel les nouvelles technologies de l'information et de la communication occupent désormais une place prépondérante dans les affaires administratives et la gestion de la vie publique ", a-t-il déclaré, précisant que le gouvernement congolais place l'économie numérique au cœur des programmes de développement socio-économique.

Il a, par ailleurs, rappelé que les participants seront édifiés sur les grandes technologies de l'ère du numérique telles que le Big data, les data center, la connectivité, l'intelligence artificielle et la cyber sécurité. " Nous espérons que cela nous permettra d'accélérer la transformation digitale de notre environnement administratif pour inscrire notre institution sur le triptyque : transparence, sécurité, efficacité. La pleine appropriation de cette problématique par les parlementaires congolais que nous sommes facilitera la mise en œuvre de l'ambition numérique du Parlement. Nous avons conscience que l'universalité d'internet requiert une adaptation et un contrôle des réseaux sociaux et autres moyens de communication ", a conclu le président de l'Assemblée nationale.