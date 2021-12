Congo-Brazzaville: Covid-19 - Les Etats-Unis offrent au Congo 409 000 doses du vaccin Pfizer

Le lot de vaccin acquis via l'initiative Covax a été réceptionné, le 13 décembre, par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, en présence des représentants des agences du système des Nations unies au Congo. Ce don permettra au pays de renforcer la vaccination contre le coronavirus.

Le lot de vaccin Pfizer est le troisième don que le gouvernement américain fait au Congo, après le premier de 470 400 doses de vaccin Johnson and Johnson, et le deuxième de 168 000 doses offert le 15 novembre dernier.

Ces doses de vaccin permettront au gouvernement congolais de renforcer la campagne de vaccination en cours contre le coronavirus, cette pandémie qui continue de sévir à travers la planète. Réceptionnant le don, le ministre de la Santé et de la Population a témoigné la gratitude du gouvernement à l'endroit des Etats-Unis d'Amérique qui ne cessent de l'accompagner dans la riposte à cet ennemi planétaire.

" Il n'y a pas de vaccination sans vaccin. Le Congo s'est engagé dans plusieurs initiatives, bilatérales et multilatérales, en vue d'acquérir des doses de vaccin contre la covid-19, pour renforcer sa campagne de vaccination. C'est à travers la facilité Covax que le gouvernement des Etats-Unis a offert au Congo plusieurs doses de vaccin. Dans le cadre de cette initiative, le Congo a déjà bénéficié de 1 342 000 doses de vaccin à ce jour. Au nom du gouvernement, je remercie les Etats-Unis d'Amérique pour ce don qui vient renforcer la disponibilité des vaccins covid-19 dans notre pays ", a indiqué Gilbert Mokoki.

Pour sa part, le chargé d'Affaires de l'ambassade des Etats-Unis a fait savoir qu'en offrant ce lot de vaccin contre le coronavirus, son pays veut soutenir le Congo dans la lutte contre la pandémie de covid-19, comme il le fait toujours pour d'autres maladies infectieuses. " Le virus ne respecte pas les frontières et n'a pas besoin de visa. Par conséquent, si nous agissons ainsi en vertu de notre engagement de longues dates à lutter contre les maladies, telles que la poliomyélite, le VIH/sida et le paludisme, nous nous protégeons également. Car nous ne sommes pas protégés tant que vous ne l'êtes pas et nous n'avons pas de plus grand intérêt commun que notre immunité collective contre la covid-19 ", a indiqué le diplomate américain, Alexis Laskaris.

S'exprimant à l'occasion au nom de toutes les agences du système des Nations unies au Congo, la représentante du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), Chantal Umutoni, a rappelé le soutien de son institution au gouvernement congolais dans la lutte contre le coronavirus. " Depuis le début de la pandémie, le Congo a déjà enregistré 19 117 cas pour 359 décès. Pour prévenir la pandémie, il n'existe que deux alternatives, à savoir le respect des gestes barrières et la vaccination. Pendant cette période sanitaire, l'Unicef, de concert avec les autres partenaires techniques et financiers, appuie le gouvernement dans la mobilisation sociale et la fourniture du logistique pour l'acheminement, le stockage et la distribution des vaccins. Je me réjouis de l'arrivée aujourd'hui du vaccin Pfizer qui vient enrichir la gamme de vaccins contre cette pandémie ", a souligné la responsable de l'Unicef au Congo. Elle a fait savoir que dans les prochains jours, l'Unicef accompagnera le ministère de la Santé et de la Population dans la formation des gestionnaires de vaccin et de données.