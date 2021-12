Congo-Kinshasa: Célébration de la Journée Mondiale des Droits de l'Homme - Le Ministère des Droits Humains prône une justice transitionnelle

Marquée par la présence de plusieurs hauts dignitaires nationaux et internationaux, la journée internationale des Droits de l'homme a été célébrée le vendredi 10 décembre 2021, dans la salle de spectacles ShowBuzz, à Kinshasa.

Fabrice Puela, le ministre des Droits Humains, a participé à la commémoration de cette année qui avait pour thème : "Réduire les inégalités, faire progresser les Droits de l'Homme". Dans leurs discours respectifs, tous les intervenants ont manifesté un réel besoin de participer à la vulgarisation et au respect total des Droits de l'Homme en République Démocratique du Congo, dont la Charte avait été adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948.

Etat des lieux sur les Droits de l'Homme en RDC et dans le monde

Dans son allocution, le représentant des ONGDH en RDC, Monsieur Lokande a réclamé la justice pour tous les congolais, sans distinction ethnique, tribale ou sociale. Il a insisté sur la mise en place d'une justice équitable et accessible même pour les plus démunis, qui sont souvent victimes des injustices et des violations graves des Droits de l'Homme, leur position vulnérable faisant d'eux des cibles parfaites.

Intervenant sous le même angle, mais avec une vue planétaire, Abdul Aziz, directeur de BCNUDH, également présent à cette commémoration, a touché la triste réalité des guerres, des exploitations humaines, etc. Tous ces vices qui avilissent les rapports de cohabitation entre humains. Il en a appelé à la prise de consciente de l'humanité entière, afin de renforcer les humains et libertés, et de rétablir la confiance... dans la justice et l'impartialité des lois et des institutions.

La justice transitionnelle : l'ultime recours

Dans sa prise de parole à l'ouverture de la cérémonie, le Ministre Fabrice Puela, patron des Droits Humains en RDC, a brossé les différentes réalisations de son Ministère dans le processus de l'instauration d'un "Etat de Droit", étant donné que l'application des Droits de l'Homme reste le cheval de bataille, louant par la même occasion le soutien et l'accompagnement indéfectible du Président de la République dans sa démarche.

Reconnaissant qu'après un long règne de neutralité et même de partialité, la foi aux institutions du pays est devenue quasiment inexistante, le Ministre des Droits Humains a réaffirmé son combat, celui de la réparation pour tous les compatriotes victimes de toute espèce d'exactions. Ainsi, selon lui, pour le gouvernement auquel il fait partie et pour le Président de la République, la justice transitionnelle demeure la seule voie menant à l'instauration effective d'un Etat de droit, d'un Etat où les rapports entre les communautés, entre différentes couches de la population, seraient basés sur les Droits Humains.