Congo-Kinshasa: Critique !

Entre promesses et projections, le discours sur l'état de la Nation aura pris plutôt l'allure d'un discours sur l'état des intentions : Une saveur du déjà vu, du déjà entendu, marquée par les sempiternelles promesses peu rassurantes jusque-là du successeur de Kabila Joseph, qui aura, lors de son avènement à la magistrature suprême, survenu en date du jeudi 24 janvier 2019, promis monts et merveilles aux congolais.

Mettre en place l'homme congolais à l'épicentre de son projet, combattre la pauvreté et renverser certains paramètres en rendant notamment, au peuple congolais ses plus belles lettres de noblesse, la vérité a rapidement rattrapé la réalité. Le Congo-démocratique ne décolle pas. En tout cas, trois ans après l'alternance au sommet de l'Etat, l'on vît plutôt le statuquo.

Hier encore, devant les deux chambres sœurs du parlement réunies en Congrès, les applaudissements frénétiques des Députés et Sénateurs présents à l'hémicycle du palais du peuple auront rencontré, de nouveau, les nouvelles promesses de Félix Tshisekedi qui a tenu à confirmer la tenue des élections dans le délai Constitutionnel. En d'autres termes, les choses sont désormais claires pour tout le monde. Les élections auront bel et bien lieu en 2023. De Tshisekedi en passant par Kadima Denis, les formations politiques doivent à priori, affûter leurs armes, en travaillant notamment, pour la réussite de ce grand rendez-vous.

Dans son discours devant le Congrès, le Président de la République, Félix Tshisekedi, a invité le gouvernement congolais à mobiliser et disponibiliser les moyens financiers conséquents pour permettre à la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI, de respecter le délai d'organisation des élections qui doivent se tenir en 2023. De ce fait, a-t-il lancé un appel solennel à son peuple pour accompagner démocratiquement la CENI et pour s'impliquer dans le processus électoral. Dans son entendement, son engagement est de faire de la RDC un état véritablement démocratique qui ne peut que se concrétiser grâce à l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes et dans le délai.

Qu'à cela ne tienne, en parlant de cette adresse à la nation, pour le porte-parole du Gouvernement Sama, tout ne pouvait pas être dit en 1h20'. L'essentiel a été dit sur tout. Appel à l'unité pour le retour de la paix, élections dans le délai, efforts économiques, fin de l'isolement diplomatique, engagement pour régler les problèmes réels du peuple, détermination sans faille.

Comme qui dirait, cette adresse à la Nation aura été à la hauteur des attentes du petit peuple. Comme à l'accoutumée, les promesses ont été faites, si d'aucuns semblent convaincus jusque-là et continuent à croire à la vision de "Fatshi" celle de l'Union sacrée, certains veulent voir plus que les promesses. Tel sera le nouveau défi à relever par le père de la Nation, qui doit dans les mois et années à venir, défendre son bilan devant un peuple affamé et dépouillé de tout, tout cela dans un état critique.