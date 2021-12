Congo-Kinshasa: Au Sud-Kivu, de la d'échéance du Gouverneur à la suspension du Vice - Gouverneur - Que dit la loi?

analyse

Introduction

En date du 26 Novembre 2021 l'Assemblée Provinciale du Sud-Kivu avait déposé une motion de censure contre le Gouverneur Théo Ngwabije Kasi qui devrait s'expliquer devant les élus dans les 48 conformément à la loi.

Dans l'entre temps, le 1er décembre 2021 le Vice Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Sécurité a invité urgemment le Gouverneur, le vice-gouverneur et le Président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa pour une concertation.

Le 2 décembre 2021, l'Assemblée Provinciale a siégé à l'absence du Gouverneur et a prononcé une motion de censure contre le Gouverneur et son Gouvernement. Devant cette situation, le Gouverneur devrait déposer sa démission devant le Président de la République dans 48h. Cette question a soulevé une polémique extraordinaire, pour les Ngwabijistes, la procédure n'avait pas été respectée d'où la nécessité de recourir à la justice pour une probable annulation de ladite décision, alors que pour les initiateurs de la motion le Gouverneur Ngwabije est déjà parti l'intérim devra être assuré par le Vice-Gouverneur.

Au lieu que le Gouverneur Théo Ngwabije Kasi démissionne, il a intenté une action devant la Cour d'appel de Bukavu sollicitant l'annulation de la décision de l'Assemblée provinciale, dont la requête a été enrôlée au registre à la Cour d'Appel du Sud-Kivu sous le numéro RA387.

Il a également saisi la Cour d'Appel du Sud-Kivu par requête en référé pour la suspension des effets des décisions subséquentes prises par l'Assemblée Provinciale notamment, la lettre de notification de la motion de censure au Gouvernement Provincial, la lettre demandant aux banques de lui refuser le retrait des fonds et déclarer sa signature comme mention inutile.

En date du 6 décembre 2021, la Cour d'appel de Bukavu s'est prononcée en référé en faveur du Gouverneur.

Devant cette situation, les uns et les autres évoquent l'incompétence matérielle de la Cour d'appel disant que le dossier devrait être porté devant la Cour Constitutionnelle.

Deux jours après, le 08 décembre 2021, le Vice Premier Ministre et Ministre de l'intérieur dans l'arrêté ministériel № 25/CAB/VPM/MININTERSECDECAC/ AOK/045/2021 du 8 décembre 2021 a suspendu le vice-gouverneur de la province du sud Kivu à cause de son obstination à ne pas répondre à l'invitation de la hiérarchie, ce qui relève de l'insubordination.

Dans le cas précis de la suspension du VG, il y a lieu de se poser la question de savoir si le Ministre de l'intérieur a compétence de suspendre le vice-gouverneur qui a été élu, et quel serait la position de l'assemblée provinciale ou du vice-gouverneur, lui-même.

Notre réflexion essayera de voir laquelle de la cour d'appel ou la cour constitutionnelle est compétente pour traiter ce cas et voir aussi les effets de la décision de la cour d'appel de Bukavu. Nous verrons aussi si le Ministre de l'intérieur a compétence de suspendre le vice-gouverneur.

De la compétence de la Cour constitutionnelle

Pour bien comprendre les compétences de la Cour constitutionnelle nous allons s'appesantir sur la constitution du 18 février 2006 et la loi organique №13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

La Constitution de la RDC du 18 février 2006

Les compétences de la Cour Constitutionnelle en République Démocratique du Congo sont prévues dans les dispositions suivantes : articles 74, 76, 99,128, 139,145, dès 161-167 et 216. En parcourant ces articles de la constitution, nous n'avons pas trouvé la matière concernant la motion de censure ou de défiance contre les Gouverneurs.

La loi organique № 13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle

La cour constitutionnelle est compétente pour le contrôle de la constitutionnalité qui a à son sein le contrôle par voie d'action et le contrôle par voie d'exception (articles 43-54).

Ladite cour connait aussi les actions relatives à l'interprétation de la Constitution (articles 54-56), les conflits des compétences ou d'attribution entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, entre l'État et la province, entre les ordres judiciaire. (Articles 57-71)

En matière électorale, la Cour constitutionnelle est compétente pour juger les contentieux des élections présidentielles, législatives nationales et du référendum. Elle proclame les résultats définitifs de ces élections (Articles 81).

Elle est également compétence pour juger pénalement le Président de la République et le Premier Ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que le délit d'initié (articles 72-80).

Enfin, la Cour Constitutionnelle est compétent pour recevoir les déclarations des patrimoines familiales pour le Président de la République et les membres du Gouvernement, elle déclare aussi les vacances de la présidence de la République et la prolongation du délai des élections (Articles 83-87).

Qu'en est-il de la loi portant organisation des juridictions de l'ordre administratif et la compétence de la Cour d'appel en rapport avec les motions des assemblées provinciales contre les Gouverneurs?

La loi organique №16-027 du 15 octobre 2016 portant organisation compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif

Ce point est subdivisé en deux sous points suivants : le premier est consacré à la considération générale des juridictions administratives, tandis que le deuxième traitera de la compétence contentieuse de la cour administrative d'appel.

Considération générale des juridictions d'ordre administratif

Premièrement, il sied de rappeler que les juridictions d'ordre administratif ne sont pas encore installées, les compétences de cette dernière ont été attribuées aux juridictions ordinaires notamment la Cour d'appel qui a à son sein la section administrative.

Deuxièmement, il faut noter que les juridictions administratives ont deux catégories des compétences, les compétences consultatives et les compétences contentieuses. Cette dernière compétence est celle qui nous intéresse dans le cas d'espèce étant donné qu'on est en train de traiter la question de l'affaire RA 387 qui était pendante au niveau de la cour d'appel de Bukavu.

Troisièmement, il faut savoir que les motions de censure ou de défiance sont des actes administratifs dès par leur nature juridique.

La compétence contentieuse de la cour d'appel administrative*

La section du contentieux de la Cour administrative d'appel est compétente pour connaître, au second degré d'appel des jugements et ordonnances rendus par les Tribunaux administratifs ainsi que de l'appel des décisions prises par des organes disciplinaires des provinces, des organismes publics ou des ordres professionnels provinciaux et locaux. (Article 96)

Elle connaît, au premier degré, des recours en annulation, pour violation de la loi, de l'édit et du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités administratives provinciales et des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que des organes provinciaux des ordres professionnels. Elle se prononce soit en suspension, soit en annulation desdits actes.

Elle connaît également, au premier degré, du contentieux des élections des députés provinciaux, des gouverneurs et vice- gouverneurs de province.

Elle connaît en outre, en premier et dernier ressort, des recours introduits, sur réclamation du contribuable, contre les décisions prises par l'administration fiscale du pouvoir central qui ne donnent pas entière satisfaction à l'intéressé. (Article 96)

La Cour administrative d'appel connaît, toutes sections réunies, des matières estimées complexes par le premier président ou les présidents des sections. (Article 97).

La Cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un

Tribunal administratif est celle dans le ressort duquel ce tribunal a son siège.

Les jugements rendus par un Tribunal administratif sur une demande de sursis à exécution, à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue à une Cour administrative d'appel, relèvent, en cas d'appel, de cette Cour (article 98).

En ce qui concerne les préalables d'une action devant les tribunaux administratifs comme prévu dans l'article 150 de la loi sur les juridictions de l'ordre administratif, avant de mettre en cause une décision administrative, le Gouverneur devrait préalablement faire un recours gracieux devant l'assemblée provinciale ou l'autorité supérieure (recours hiérarchique).

En effet, la décision de déchéance du Gouvernement Provincial par l'assemblée Provinciale est un acte administratif mais qui ne peut faire objet ni de recours gracieux ni hiérarchique car l'assemblée provinciale ne peut pas revenir sur sa décision pour satisfaire le Gouverneur dans son recours gracieux. On se poserait la question de savoir si l'autorité hiérarchique de l'assemblée provinciale devrait à son tour recevoir le recours hiérarchique.

De notre humble avis, la déchéance du Gouverneur de province par motion de censure ne peut faire objet ni d'un recours gracieux ni d'un recours hiérarchique mais seulement juridictionnel auprès de la cour d'appel.

Pendant ce temps, il sied de rappeler que l'intérim du Gouverneur de Province était assuré par le vice-gouverneur qui était aussi invité à Kinshasa avec le Gouverneur mais qui n'a pas obtempéré à cette invitation et qui après était suspendu par le Vice premier Ministre et Ministre de l'intérieur.

III. La Suspension du vice-gouverneur par le Vice premier Ministre et Ministre de l'intérieur

Comme nous l'avons évoqué dans les premiers paragraphes, plusieurs personnes se sont posées la question de savoir si le Ministre de l'intérieur a la compétence de suspendre le vice-gouverneur.

Selon l'article 65 de la loi 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces, dans l'exercice de sa mission de représentation du Gouvernement central et de coordination de service publics déconcentrés en province, le Gouverneur de province répond de ses actes devant le Gouvernement central.

L'article 67 de la même loi stipule qu'en cas de fautes graves commises par le Gouverneur de province dans l'exercice des services publics déconcentrés, le pouvoir central peut saisir l'assemblée provinciale pour faire l'application des articles 41 et 42 de la présente loi (ces articles parlent des motions).

De ce qui précède, le Ministre de l'intérieur ne devrait pas suspendre le vice-gouverneur plutôt il devrait l'amener devant l'assemblée provinciale pour une décision appropriée.

Conclusion

Nous pouvons conclure en disant que la cour d'appel de Bukavu est compétente pour connaître la requête visant l'annulation de la motion de l'assemblée provinciale, car nulle part dans la constitution ou dans la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle l'on parle de la " motion " comme matière attribuée à cette dernière.

Néanmoins, quand nous lisons la loi organique № 16-027 du 15 octobre 2016 portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif à son article 96, il est claire qu' elle connait au premier degré des recours en annulation, pour violation de la loi, de l'édit et règlement formés conte les actes, les règlements ou décisions des autorités administratives provinciales. Alors dire que la cour d'appel de Bukavu ne pouvait pas prendre cette décision ça serait purement et simplement un déni de justice. L'élégance politique obligerait l'assemblée provinciale de Bukavu d'obtempérer à la décision de la justice et travailler en harmonie avec le Gouverneur Théo Ngwabije Kasi.

En ce qui concerne la suspension du vice-gouverneur, c'est dernier est obligé d'obéir et resté suspendu mais il a d'autres voies de recours en commençant par le recours gracieux devant le Ministre de l'intérieur et après il peut faire un recours hiérarchique pour chuter le cas échéant à une action devant la juridiction administrative compétente.

Fait à Kinshasa le 10 décembre 2021

(MUYOBOKE M. Cédric, Jurisconsulte et analyste politique)

