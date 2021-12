Sahara Occidental: L'ONU doit assumer ses responsabilités à l'égard de la décolonisation du Sahara Occidental

- Les participants aux travaux du 9ème congrès de l'Union générale des travailleurs sahraouis (UGTSARIO) ont appelé, mardi dans le camp de Dakhla des réfugiés sahraouis, l'Organisation des Nations-Unies à "assumer ses responsabilités à l'égard de la question de la décolonisation du Sahara Occidental".

L'ONU est appelé à "assumer son rôle et réunir les conditions nécessaires devant permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance", ont souligné les congressistes lors des travaux de ce congrès qui se tient dans une phase cruciale de la lutte du peuple sahraouie, marquée notamment par une reprise de la lutte armée.

Ils ont été unanimes à souligner que "le processus de décolonisation du Sahara Occidental n'a pas été achevé en raison des entraves exercées par le Maroc et le rejet de ce dernier de tous les efforts internationaux visant à aboutir à un règlement pacifique et durable du conflit opposant les deux parties".

Les participants ont dénoncé, à travers leurs messages, les réticences des Nations-Unies tout au long des dernières décennies, ayant encouragé le Maroc à poursuivre son occupation illégale de territoires du Sahara Occidental, et dont le paroxysme a été atteint lors de son agression militaire sur des civiles sahraouis sans défense, le 13 novembre 2020 à El-Guerguerat, considérée par les Nations-Unies comme zone tampon, entrainant du coup une violation du cessez le feu de 1991 et une reprise de la confrontation armée.

Les travaux du 9ème congrès de l'UGTSARIO se poursuivent mardi avec l'opération d'élection du secrétaire générale et du bureau exécutif de cette organisation syndicale.

Dans une déclaration à la presse, la rapporteuse de la commission des élections du Congrès, Nadjat Kheya, a affiché sa satisfaction des conditions de déroulement de l'élection qui se tient en trois étapes, à savoir l'élection du secrétaire général, du bureau exécutif et des bureaux régionaux, avant le dépouillement prévu cet après-midi.

Les trois candidats au poste de secrétaire général sont El-Mahdjoub Hmida, Hamdi El-Hafedh et Salama El-Bachir, tandis que douze (12) candidats sont en lice pour composer le bureau exécutif, a-t-elle fait savoir.

Les congressistes avaient approuvé lundi soir, après débat, le plan d'action de l'UGTSARIO et ont entériné les amendements portés aux statuts de cette Union.

Ils ont adopté également des recommandations concernant l'unité nationale sahraouie et ont adressé des messages au secrétaire général du Polisario et la direction de la République arabe sahraouie démocratique et à l'Armée de libération sahraouie, ainsi que des messages aux organisations syndicales où l'UGTSARIO est membre.

Plus de 400 délégués de travailleurs sahraouis, de représentants syndicaux de délégations étrangères solidaires avec la cause sahraouie, de parlementaires et de parties concernées par les question de libération, prennent part à ce congrès qui porte le nom du Chahid Zine Mebirik Ali Fal, et qui est placé sous le signe de "Sacrifice te fidélité pour parachever la libération et l'édification".