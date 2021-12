Angola: L'inflation IPCN accélère de 0,02 point de pourcentage en novembre

Luanda — L'Indice de prix du consommateur national (IPCN) a enregistré, d'octobre à novembre de cette année, une variation de 2,08 %, se traduisant par une accélération d'environ 0,02 point de pourcentage (pp).

Selon la fiche d'information rapide (FIR) de l'INE, par rapport à la même période, 2020, il y a également une accélération de la variation actuelle de 0,09 point de pourcentage.

Dans sa publication de lundi, l'Institut national des statistiques mentionne que la classe " Aliments et boissons sans alcool " a été celle qui a enregistré la plus forte augmentation des prix, avec une variation de 2,42%.

Il y a également eu des augmentations de prix dans les classes suivantes : " Vêtements " avec 2,19, " Boissons alcoolisées et tabac " avec 2,18 % et " Meubles, équipement domestique et entretien " avec 2,16 %.

La fiche d'information rapide (FIR) de l'INE rapporte qu'au cours de cette période, les provinces de Bié, avec 1,88%, Bengo (1,91%), Cuanza Sul et Uíge (chacune avec 1,95 %) et Cunene (2,02 %) sont celles avec la plus petite variation dans les prix.

Pendant ce temps, les provinces de Cuanza Norte, avec 2,25 %, de Huila (2,24 %), de Zaire, de Malanje et de Namibe (2,23 % chacune) sont celles qui ont enregistré la plus grande variation de prix.

Toujours selon la fiche d'information rapide de l'INE, le niveau général de l'indice des prix à la consommation dans la province de Luanda a enregistré une variation de 2,13 % d'octobre à novembre 2021.

En comparant les variations mensuelles (octobre 2021 à novembre 2021), il y a une décélération de 0,03 point de pourcentage.

En termes d'année en année (novembre 2020 à novembre 2021), le taux de variation actuel a augmenté de 5,55 points de pourcentage, la classe " Aliments et boissons non alcoolisées " enregistrant également la plus forte augmentation de prix avec 2,31 %.